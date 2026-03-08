示警門口有可疑男子「被斥製造恐慌」 淡大女宿安全掀全網議論

淡江大學女生宿舍松濤館。（圖擷取自「淡江大學華語中心」官網）

宿舍入住安全、環境整潔等議題，一直是許多大學生關注的熱門焦點。曾在2019年爆出外校男子意圖夜闖女宿偷拍、引發各界關注的淡江大學，近期有入住女學生發文透露，向宿舍人員反應看到3名行跡可疑的中年男性試圖開門進入女宿，卻因未拍下相關畫面反被指責「製造恐慌」，消息一出，迅速在網上掀起議論。

一名女網友2日在社群平台Threads發文透露，自己目前住在淡江大學女宿松濤館，日前她認識的同學在宿舍門口外看到3名中年男性，疑似在研究如何打開有門禁設施的女宿大門，結果坐在門口附近的櫃台工讀生們，不僅並未上前制止3人，有的甚至繼續低頭滑手機。目睹此景的同學感到非常震驚與擔憂，於是將消息分享給其他住宿學生示警。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，這並非首次有男性試圖闖入淡大女宿內部，因此讓她相當擔心宿舍安全管理問題，「女宿櫃檯的人只有女生，只有一個年紀稍大的阿伯偶爾會在那邊看。我覺得女生宿舍要加強防護，不然如果這些人開始大鬧特鬧，我們也沒有還手之力」，同時她也決定將此事分享到社群示警，希望所有學校能積極加強防範類似情況發生、保護所有女宿入住者安全。

貼文一出，引起不少女性網友共鳴，還有畢業校友與其他學校的學生，留言分享各自遇到過的類似事件，「以前實踐女宿也有人闖進去」、「我之前的女宿一樓都給外籍男性居住」、「我們學校的女生宿舍甚至櫃檯是空的（24小時都沒有人在）」、「以前有男的扮裝進女宿偷拍，看來學校還是完全不重視宿舍安全ㄟ，一點長進都沒有」。還有網友提醒，如果不幸遇到這類情況，建議當下立即打開「110視訊報案APP」錄影存證。

隨著相關討論在網上發酵，淡大女宿住輔組人員「約談」原PO與其他反應的女同學，強調整起事件是「誤會一場」。住輔組指出，事發當天女宿門口出現的3名男性，其中1人是校方請來檢查門鎖的維修業者，另外2人分別是校內資訊組組長和顧問；至於維修業者在門口說出「我們都捐了錢了，怎麼還不讓我們進去」這句話，純屬個人口嗨。

原PO事後補充，由於事發當下沒人將3名男子言行用手機拍照或錄影存證，因此她與其他學生在約談期間，不斷被住輔組組長、一館管理員指責「用虛假的訊息製造恐慌」。原PO指出，住輔組不斷向她們強調，「沒有進入女宿內部」的維修人員不用穿識別背心，但在此之前，她與其他同學並不知曉校方有定下這條規定，在無法確定3名男子是維修人員的情況下，她們將3人當成可疑的不明份子與發文示警，是正常的警戒行為。

雙方後續說法，也讓相關事件持續受到各界討論。一派網友不買單住輔組說法，認為是在推卸責任，「校方管理也太糟糕，維修沒公告嗎？」、「根本一直在鬼打牆，完全沒把事情放在心上」、「發生事情居然是先約談學生叫學生閉嘴，而不是解決問題，好丟臉」、「有警覺意識居然被說成製造恐慌，太扯了，大家是去住宿不是去受委屈欸」、「問學校是不是想讓大家說，學校收捐款是把要女生宿舍當妓院，把女學生當妓女」。

相關新聞請見：

淡江大學驚現色狼！竟男扮女裝夜闖女宿偷拍

清大高材生男扮女裝 持密錄器潛入淡江女宿偷拍

近日有淡大女宿入住生表示，向宿舍人員反應看到3名行跡可疑的中年男性試圖開門進入女宿，卻因未拍下相關畫面佐證，反被指責「製造恐慌」。（圖由genius_1126 Threads網友授權提供，本報合成）

淡大女宿住輔組事後表示，整起事件是「誤會一場」，並強調「沒有進入女宿內部」的維修人員，不用按照校方規定穿著識別背心。（圖由genius_1126 Threads網友授權提供，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法