    生活

    「最美檢察官」南投演講 樂樂律師分享勇敢做自己

    2026/03/08 19:54 記者劉濱銓／南投報導
    南投市公所邀請「最美檢察官」、現為律師的陳漢章進行性別平權演講。（南投市公所提供）

    南投市公所邀請「最美檢察官」、現為律師的陳漢章進行性別平權演講。（南投市公所提供）

    南投市公所今於國際婦女節舉辦激勵人心的性別平權講座，邀請具有「最美檢察官」稱號、現則稱作「樂樂律師」的陳漢章到公所演講，並分享其跨越性別界線，勇敢「做自己」的心路歷程。

    陳漢章自東吳大學法律系畢業，曾赴日本京都大學擔任外國人共同研究者，在司法界，曾任職新北地方檢察署檢察官12年，擔任過緝毒、重大刑案及企業金融犯罪等專組檢察官，實戰經驗豐富。

    去年卸下檢察官職務，與志同道合的夥伴共組「敦合法律事務所」，擔任主持律師，以深厚的法律專業與跨性別身分，持續發揮影響力，打破社會誤解，提倡多元共融理念，也凸顯他敢於打破傳統性別框架的勇氣。

    陳漢章表示，跨性別者主要是想心理與生理性別一致，成為自己想要成為的樣子，他也分享「你愈有實力，這世界對你愈公平」，鼓勵大眾透過實力贏得尊重。

    出席講座的南投市長張嘉哲說，「樂樂律師」曾提到，有家人的支持，是人生成功最重要的基石，這與南投市致力推動宜居家庭目標相符，非常感謝陳律師分享極具生命韌性的人生故事。

    南投市公所邀請「最美檢察官」、現為律師的陳漢章（右）演講，南投市長張嘉哲（左）也出席參加。（南投市公所提供）

    南投市公所邀請「最美檢察官」、現為律師的陳漢章（右）演講，南投市長張嘉哲（左）也出席參加。（南投市公所提供）

