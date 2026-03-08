桃市魯冰花季攬客逾50萬閉幕 結合「天穿日」傳遞維護資源永續

桃園市客家局結合魯冰花季活動在龍潭區大北坑休閒農業園區舉行「天穿日」祭天儀式，由副市長蘇俊賓（右）擔任主祭，在魯冰花盛開的茶園間重現客家傳統三獻禮。（記者李容萍攝）

桃園市政府客家事務局今（8）日結合魯冰花季閉幕日，在龍潭區大北坑休閒農業園區舉行「天穿日」祭天儀式，由副市長蘇俊賓擔任主祭，在魯冰花盛開的茶園間重現客家傳統三獻禮，伴隨八音團司樂依循傳統儀程演奏，祈求新的一年市運興隆、風調雨順；魯冰花季活動閉幕後，活動主會場週邊花期大約還有1週左右可賞。

蘇俊賓表示，農曆正月二十「天穿日」源自女媧補天的神話，傳說水神與火神相爭，使天空出現破洞，女媧以各種材料補天，恢復天地平衡。以現今的視角來看，這段故事提醒我們目前面臨的臭氧層破洞、能源耗竭與環境污染問題，正如同讓天空出現破洞的危機。客家族群在天穿日之前暫停土地開墾，尊重自然、節制慾望，蘊含深層環境智慧，可說是最貼近聯合國永續發展目標（SDGs）精神的民俗祭典，展現人類文明與自然環境的平衡智慧。

客家事務局長范姜泰基表示，祭天儀式選在魯冰花盛開的大北坑展區重現客家傳統「三獻禮」，透過魯冰花凋謝後作為土壤養分滋養茶樹的意象，以花海與茶山象徵滋養與修復土地，祈求來年農作物豐收與諸事圓滿。為期11天的魯冰花季在客家局與龍潭區公所通力合作下圓滿落幕，活動期間大北坑、客茶館及龍潭大池三大展區吸引逾50萬人潮，帶動周邊商機，成功促進客庄地區經濟發展。

蘇俊賓一行也在天穿日儀式前到在地客青籌組的文創市集參觀，親手搗製客家糍粑，與民眾親切互動。包括農業部農村發展及水土保持署台北分署秘書朱世文、龍潭區長鄧昱綵、市議員張肇良、大北坑農村發展協會理事長江增平、三洽水休閒農村發展協會理事長江增湧、三水社區發展協會理事長游芳玲、三和社區發展協會理事長李麗珍等人出席。

桃園市客家局結合魯冰花季活動在龍潭區大北坑休閒農業園區舉行「天穿日」祭天儀式，在魯冰花盛開的茶園間重現客家傳統三獻禮。（記者李容萍攝）

桃園市魯冰花季活動閉幕後，活動主會場週邊花期大約還有1週左右可賞。（桃園市客家局提供）

