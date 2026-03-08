法國飛天白馬秀震撼登場 點亮2026台灣燈會

嘉義縣長翁章梁主持《飛天白馬秀》開箱記者會。（記者蔡宗勳攝）

來自法國的機械藝術馬戲團 Planète Vapeur 即將在2026台灣燈會震撼登場，攜代表作「飛天白馬秀」首度在嘉義亮相，吸引不少遊客圍觀體型龐大的機械飛天馬。縣長翁章梁主持開箱記者會時表示，台灣燈會精彩不間斷，繼昨晚Team Taiwan大遊行掀起高潮後，緊接著飛天白馬秀將登場，以巨型機械裝置結合當代馬戲語彙、現場音樂與聲光科技，要為燈區夜空揭開壯闊而奇幻的藝術序幕。

翁章梁說，飛天白馬從法國坐了2個月的船才抵台，在嘉義就能欣賞異國風情文化表演，絕對不會讓你失望，而透過縣府主舞台兩側台灣紙風車劇團「雨馬」與法國「飛天白馬秀」接力演出，吸睛效果十足，將帶動一波波的高潮。

請繼續往下閱讀...

縣府文化觀光局指出，這次登台演出的機械飛天白馬，高達10公尺、身長11公尺，並搭載可展翅運作的7公尺機械羽翼。當銀白色鋼構翅膀緩緩張開，如神話中的星辰之獸自夜空降臨，場面震撼壯觀。整體作品以精密機械工程為核心骨架，透過動態光影編程與環境音場設計，融合馬戲特技演員、現場樂手與歌手的即時演出，使鋼鐵結構與人體藝術交織共舞，展現科技理性與藝術感性並存的當代表演美學。

《飛天白馬秀》將於3月9日至3月14日於「2026台灣燈會」縣府舞台盛大展演，每日晚間安排3場演出，每場約30分鐘。詳細展演時間及相關資訊，請參閱「2026台灣燈會在嘉義」官方網站。

雙馬爭輝燈光秀將於明晚登場，而繼總統賴清德主持開燈儀式後，明天傍晚也將迎來兩位重量級人士，前總統蔡英文與副總統蕭美琴將聯袂到嘉義賞燈。

《飛天白馬秀》演出時間表，每場約半個鐘頭。（記者蔡宗勳攝）

機械飛天白馬搭載展翅寬7公尺的羽翼。 （記者蔡宗勳攝）

來自法國的機械巨獸《飛天白馬秀》開箱，吸引許多遊客觀賞。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法