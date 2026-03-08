高雄港最大郵輪「MSC榮耀號」今首航 4500名旅客擠爆旅運中心

高雄港今（8）日迎接歷年最大規模國際郵輪紀錄「MSC榮耀號」，正式於高雄母港首航。（記者李惠洲攝）

素有「海上香榭麗舍大道」美名的MSC榮耀號，今（8）日在高雄旅運中心盛大首航，這是全球第三大郵輪企業MSC地中海郵輪旗下MSC榮耀號（MSC Bellissima）第一個以高雄為母港的航次，也是高雄港歷年來最大規模的國際紀錄，「MSC榮耀號」郵輪今（8）日將載運4500名首航旅客隨船前往日本沖繩，預計今日傍晚18點鳴笛緩緩離開高雄港，約下午14點左右，首航的遊客擠爆了高雄旅運中心，大批遊客興奮的拖著行李依序檢查證件登船。

MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲女士表示，很高興「MSC榮耀號」正式於高雄母港首航，為MSC地中海郵輪寫下在台灣重要的里程碑，我們對台灣郵輪市場充滿信心與期待，也持續聆聽台灣旅客的喜好與需求。

「MSC榮耀號」裡面有條榮耀大道，素有「海上香榭麗舍大道」美名，長96米的場域，集餐飲、精品、購物於一體，其中頂端的80米LED天幕更是亞洲最大的海上多媒體藝術載體之一，精彩的天幕秀讓遊客嘆為觀止；另外最具指標的施華洛世奇水晶旋轉樓梯，更是遊客們必拍的熱門景點。郵輪上設有5間免費餐廳、8間付費特色餐廳，以及地中海頂級會員餐廳，供應超過300道佳餚精緻菜色供遊客選擇，另外郵輪上還打造了樂高主題樂園，家長可以陪同小朋友體驗優閒時光。

在娛樂休閒上，郵輪上打造了1:1等比例的F1模擬賽車，遊客可以化身成職業賽車手盡情在海上奔馳；另外郵輪上還打造了一座專屬籃球場，民眾可以一邊看海一邊打球。在休息上郵輪配備2217間艙房，包含一般艙房與海景艙房，另外也有2至4人的獨享專屬陽台客房，滿足家庭客需求，此外，還提供容納多達10人入住的大家庭房，致力滿足不同旅客的需求。

「MSC榮耀號」郵輪配備2217間高品質艙房。（記者李惠洲攝）

4500 名旅客將搭乘「MSC榮耀號」前往日本沖繩，民眾大排長龍擠爆高雄旅運中心。（記者李惠洲攝）

「MSC榮耀號」榮耀大道，80米長的LED 天幕更是亞洲最大的海上多媒體藝術載體之一。（記者李惠洲攝）

「MSC榮耀號」鑲嵌逾50000顆施華洛世奇水晶，讓遊客每走一步都奢華閃耀動人。（記者李惠洲攝）

郵輪上搭載24小時供餐服務專屬餐廳。（記者李惠洲攝）

郵輪上打造了1:1等比例的F1模擬賽車。（記者李惠洲攝）

超大籃球場，可以一邊打球一邊欣賞海景。（記者李惠洲攝）

「MSC榮耀號」郵輪上打造了大人小孩都愛的「樂高主題樂園」。（記者李惠洲攝）

從「MSC榮耀號」郵輪上，可以俯瞰高雄市美景。（記者李惠洲攝）

