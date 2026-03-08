台中建國市場半世紀風華 「買菜幫」把冰箱全補滿

台中建國市場「買菜幫」，把冰箱全補滿。（詹秀珠提供）

台中市公有建國零售市場（建國市場）位於台中東區，場內7百多個攤商衍生市集，是中台灣最大公有零售市場，勵馨社會福利事業基金會女力培訓團，趕往市場參與「買菜幫」文化導覽，團員享受採買樂趣，開心稱「不到2小時，冰箱食物全補滿。」

女力培訓團於婦女節假期，接受詹秀珠導覽「建國市仔」（當地人稱）前世今生，十多名學生、年輕婦女走進無圍牆大學，眾人提著「台灣LV包」（茄芷袋）買菜，聽取市場從1972年成立54年來，歷經從台鐵台中站遷移，及「菜市仔」攤商奮鬥歷程。

詹秀珠說，「買菜幫」始自2016年，當時因舊建國市場遷移，要讓更多年輕人走進市場，理解攤商打拼精神成立，多年來，每年吸引數十名年輕人士報名。

「建國市仔」盤據東區建成路、忠孝路、進德路與振興路口，建築具古典感，團員在樂業二路集合，走進市場與攤商互動，滿載而歸後，趕往第一市場外東協廣場、台鐵台中站及第一市場本舖，了解市場遷移經過，學員說「走進市場，才感受到台中文化底蘊。」

