為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中建國市場半世紀風華 「買菜幫」把冰箱全補滿

    2026/03/08 17:39 記者黃旭磊／台中報導
    台中建國市場「買菜幫」，把冰箱全補滿。（詹秀珠提供）

    台中建國市場「買菜幫」，把冰箱全補滿。（詹秀珠提供）

    台中市公有建國零售市場（建國市場）位於台中東區，場內7百多個攤商衍生市集，是中台灣最大公有零售市場，勵馨社會福利事業基金會女力培訓團，趕往市場參與「買菜幫」文化導覽，團員享受採買樂趣，開心稱「不到2小時，冰箱食物全補滿。」

    女力培訓團於婦女節假期，接受詹秀珠導覽「建國市仔」（當地人稱）前世今生，十多名學生、年輕婦女走進無圍牆大學，眾人提著「台灣LV包」（茄芷袋）買菜，聽取市場從1972年成立54年來，歷經從台鐵台中站遷移，及「菜市仔」攤商奮鬥歷程。

    詹秀珠說，「買菜幫」始自2016年，當時因舊建國市場遷移，要讓更多年輕人走進市場，理解攤商打拼精神成立，多年來，每年吸引數十名年輕人士報名。

    「建國市仔」盤據東區建成路、忠孝路、進德路與振興路口，建築具古典感，團員在樂業二路集合，走進市場與攤商互動，滿載而歸後，趕往第一市場外東協廣場、台鐵台中站及第一市場本舖，了解市場遷移經過，學員說「走進市場，才感受到台中文化底蘊。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播