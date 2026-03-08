健保暫停藥價調查3年！原則上暫停砍價 石崇良曝「不排除調升」

衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

總統賴清德日前於健康台灣委員會後宣布，現行藥價調查機制將研議暫停3年，且未來若進行藥價調查而產生節省的經費，不應再回歸健保總體給付。衛福部長石崇良今日說明，雖藥價調查暫停3年，但健保會視情況調漲藥價，未來透過藥價調整節省的費用，也會繼續用於健保藥費相關用途，不會回到總額中重新分配。

石崇良解釋，藥價調查的法源依據，主要依據「健保法」第46條及第62條，其中第46條針對「專利剛過期的藥品」，考量這類藥品在專利期結束後，就會有學名藥陸續出現，不應該繼續維持專利期期間的高藥價，因此要求這類藥品在專利期過後的前5年必須快速調降藥費，此項規定「世界各國皆然」。

第62條則是針對「藥費目標制（DET）」，考量健保總額固定，希望藥費支出不要太離譜，避免擠壓其他醫療服務費用，因此會依據年度超過原定藥費支出目標的部分，在隔年進行藥價調整，細節則定於相關作業辦法中。

健康台灣委員會所提的「藥價調整暫停3年」一事，主要是針對DET，並非針對專利期剛結束的藥品，因此針對專利期剛結束的藥品藥價檢討，仍會每年進行，而DET實行10餘年，確實有重新檢討空間，尤其部分國產學名藥藥價相當低、屬於韌性藥品重要品項或稀缺藥品者，在今年調價也已經做出調整，比如抗生素一律不調價、胰島素不降反升等。

石崇良表示，今年4月1日即將上路的新藥價中，有部分調漲，約2000多項調降，依法行政，仍會如期實施，後續按照總統賴清德指示方向，尚有法治作業需要進行，藥價調整作業辦法也需要一併修正。

但石崇良強調，若未來3年有藥價需要調漲的藥品，仍不排除調漲，但砍價方面原則上暫停3年，衛福部也會持續關注市場交易情況，必要時還是會做調整。

此外，石崇良說，健保總額分為藥費、醫療費用2部分，健保每年藥價調整會反應到隔年的藥費的節省，未來也不會再回歸健保總額重新分配，而是會繼續使用於健保藥價，用於新藥、韌性藥品供應、本土學名藥相關健保給付獎勵措施與藥價優待等，不會離開健保相關應用或直接挹注特定藥品或產業。

