客家天穿日恰逢婦女節 新北首度融入性平理念舉辦女力生活節

新北市客家局集結客家鄉親與貴賓，共同在天穿日辦理祭天，祈求新的一年平安順利。（圖由新北市客家局提供）

今天客家文化天穿日（農曆正月二十）恰逢3月8日國際婦女節，新北市客家事務局今在新北市客家文化園區舉辦女力生活節活動，以客家天穿日源起「女媧補天」的女性文化意涵為核心，呼應當代女性關注身心平衡、自我照顧與公共參與的精神，並以「女力」與「療癒」為主題，規劃融合儀式、音樂與生活體驗的多元內容，交織不同世代的聲音，為傳統節慶注入嶄新能量。

新北市客家局長劉冠吟表示，天穿日蘊含的「補天」精神，象徵女性在生活與社會中持續修補、照顧與創造的力量，今年天穿日與國際婦女節相遇，希望讓更多人看見客家文化中原本就存在的女性智慧與韌性。

「2026新北客家天穿日—女力生活節」今天祭天儀式邀請三峽在地的五寮國小學生擔任禮生，透過青年世代實際參與傳統科儀，傳承天穿日所象徵的敬天惜物、與自然共生的核心價值，讓文化在世代交替中持續延續，舞台演出則邀請留聲樂團、新北市客家文藝交流協會進行精彩歌舞，並由葉鈺渟與李秋霞攜手呈現跨世代客家歌曲演出。

親子體驗活動方面，園區規劃注連繩與蓪草手作體驗，從生活美學的角度引導民眾認識客家傳統工藝，同時設計天穿日主題闖關遊戲，讓大小朋友在互動中認識女媧補天的故事與節慶意涵，現場另集結20攤特色市集，匯聚客家美食與手工藝品牌，呈現多元而豐富的客家樣貌。

此外，客家局自3月8日至15日於園區推出「客家女性个故事」徵件特展，展出徵稿比賽獲獎的作品，透過文字與影像挖掘客家女性的生命故事，期盼藉由展覽深化大眾對客家女性生命歷程的理解。

新北市天穿日祭天儀式由三峽客庄五寮國小學生參與，傳承傳統客家文化儀式。（圖由新北市客家局提供）

新北市客家局辦理女力生活節徵件女性故事比賽，獲獎客家女性共同為今天女力生活節啟動開場。（圖由新北市客家局提供）

