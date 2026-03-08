為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鳳山餐廳食安疑雲4人上吐下瀉 衛生局稽查限期改善

    2026/03/08 17:19 記者黃良傑／高雄報導
    高雄鳳山區餐廳食安疑雲4人上吐下瀉，衛生局稽查限期改善。照片與新聞事件無關（資料照）

    高雄市衛生局接獲民眾投訴，指2月18日和家人前往鳳山區某知名燒肉、泰國蝦吃到飽餐廳消費，疑似吃到不潔的蝦子，造成一家4口都上吐下瀉。

    高市衛生局今表示，當天並未接獲醫院相關通報，也未有其他民眾反映，但之前於2月13日經衛生福利部食品藥物管理署轉知，2月9日有2名民眾於該餐廳用餐後身體不適就醫，雖未接獲醫院通報，但立即即前往現場查察。

    衛生局長發現作業環境及冰淇淋滑槽不潔、溫度記錄未明確，食品從業人員健康檢查過期等缺失，責令業者2月26日前限期改善，經複查後皆已完成。

    高雄有民眾投訴指2月18日帶著家人共4人前往鳳山區某餐廳用餐，期間看到養殖缸內有蝦子「翻肚發白」，經向店家反應沒下文，4人吃後隔天出現發燒腹痛、上吐下瀉，懷疑食材衛生有問題，吃壞肚子導致不適。

    衛生局表示，針對該餐廳近期相繼有民眾陳情食用後身體不適，顯有食安風險疑慮，將加強無預警稽查頻率，為消費者食安把關，並呼籲業者應依食品安全衛生相關規範準則，加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，消費者如有食品安全疑慮，可電洽1999或本局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

