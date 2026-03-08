123萬人次造訪！台南月津港燈節、新營波光節圓滿落幕

新營波光節吸引約23萬人次到訪。（台南市政府提供）

月津港燈節、新營波光節圓滿落幕，兩大燈節共吸引約123萬人次造訪，成功串聯鹽水與新營兩地夜間觀光動能，形塑溪北地區春季最具代表性的節慶活動，也讓燈光藝術成為帶動地方觀光與城市魅力的重要引擎。

月津港燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景」為主題，集結60組藝術創作，透過「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」展現光影藝術的多元面貌，其中森岡厚次〈天馬獸〉、禹禹藝術工作室〈飄落一片光景〉及王振瑋〈雲瀑〉等作品成為焦點；新營波光節則以「光之夢」為策展主軸，透過互動科技與IP角色融入，打造天鵝湖如夢似幻的光影森林。

市長黃偉哲表示，市府近年積極推動溪北均衡發展，透過文化節慶帶動城市能量，讓藝術走進地方生活。月津港燈節與新營波光節的成功，不僅展現台南文化治理的成果，也讓更多民眾走進鹽水與新營，帶動周邊商圈與觀光產業發展，逐步打造溪北成為兼具文化深度與觀光吸引力的重要區域。

文化局長黃雅玲表示，月津港燈節舉辦15年來已累積超過800萬人次參觀，市府也持續透過「月之美術館」計畫及水岸景觀優化，延伸燈節效益；新營波光節則透過城市導覽、店家合作與深度旅行路線，讓藝術與地方生活相互連結。未來市府將持續深化兩大燈節品牌，串聯文化、觀光與城市發展，逐步打造溪北節慶觀光第一品牌。

月津港燈節舉辦15年來已累積超過800萬人次參觀。（台南市政府提供）

