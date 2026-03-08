婦女節不只是慶祝！苗栗女性志工守護後龍海岸 移除銀合歡種黃槿

苗栗社區大學10餘位女性志工今天齊聚後龍海岸，以實際行動守護環境，協力合作移除外來入侵植物銀合歡，並撿拾垃圾。（苗栗社大提供）

三八婦女節不僅是慶祝女性的日子，也是展現公共參與的契機。苗栗社區大學10餘位女性志工今齊聚後龍海岸，以實際行動守護環境，協力移除外來入侵植物銀合歡，並種下象徵堅韌與守護的原生植物黃槿，為後龍海岸注入更多生態關懷。

銀合歡長期在台灣沿海蔓延，因生長快速、競爭力強，常排擠原生植物的生存空間，對生態造成威脅。志工們到後龍海岸牧羊古道，在社大工作人員帶領下分工合作，鋸除銀合歡，清理沿途垃圾，再親手種下黃槿，期待透過原生植物的回歸，讓海岸步道逐步恢復自然風貌。

苗栗社大表示，婦女節不只是鮮花與慶祝，更是展現女性力量與社會責任的時刻。一位參與的女性志工說，能在這一天用雙手守護土地，感受到與自然的深刻連結，也希望能帶動更多人投入環境保育。

後龍海岸是苗栗重要的自然場域，苗栗社大透過志工行動，將環境教育落實在地方，讓社區居民不僅學習知識，更能以行動守護家園，苗栗社大指出，未來將持續推動海岸保育和公民參與，期望更多人一起加入守護海岸的行列。

志工們鋸除銀合歡，再親手種下黃槿，期待透過原生植物的回歸，讓海岸步道逐步恢復自然風貌。（苗栗社大提供）

