為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    婦女節不只是慶祝！苗栗女性志工守護後龍海岸 移除銀合歡種黃槿

    2026/03/08 17:06 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗社區大學10餘位女性志工今天齊聚後龍海岸，以實際行動守護環境，協力合作移除外來入侵植物銀合歡，並撿拾垃圾。（苗栗社大提供）

    苗栗社區大學10餘位女性志工今天齊聚後龍海岸，以實際行動守護環境，協力合作移除外來入侵植物銀合歡，並撿拾垃圾。（苗栗社大提供）

    三八婦女節不僅是慶祝女性的日子，也是展現公共參與的契機。苗栗社區大學10餘位女性志工今齊聚後龍海岸，以實際行動守護環境，協力移除外來入侵植物銀合歡，並種下象徵堅韌與守護的原生植物黃槿，為後龍海岸注入更多生態關懷。

    銀合歡長期在台灣沿海蔓延，因生長快速、競爭力強，常排擠原生植物的生存空間，對生態造成威脅。志工們到後龍海岸牧羊古道，在社大工作人員帶領下分工合作，鋸除銀合歡，清理沿途垃圾，再親手種下黃槿，期待透過原生植物的回歸，讓海岸步道逐步恢復自然風貌。

    苗栗社大表示，婦女節不只是鮮花與慶祝，更是展現女性力量與社會責任的時刻。一位參與的女性志工說，能在這一天用雙手守護土地，感受到與自然的深刻連結，也希望能帶動更多人投入環境保育。

    後龍海岸是苗栗重要的自然場域，苗栗社大透過志工行動，將環境教育落實在地方，讓社區居民不僅學習知識，更能以行動守護家園，苗栗社大指出，未來將持續推動海岸保育和公民參與，期望更多人一起加入守護海岸的行列。

    志工們鋸除銀合歡，再親手種下黃槿，期待透過原生植物的回歸，讓海岸步道逐步恢復自然風貌。（苗栗社大提供）

    志工們鋸除銀合歡，再親手種下黃槿，期待透過原生植物的回歸，讓海岸步道逐步恢復自然風貌。（苗栗社大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播