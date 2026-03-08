戀土地敬伯公！台南客家文化會館整建完工特展開幕

台南市客家文化會館即日起至9月8日舉辦「戀．土地 敬．伯公」特展。（台南市政府提供）

台南市客家文化會館今舉行改善工程完工典禮暨「戀．土地 敬．伯公」特展開幕儀式，特展即日起展至9月8日，宣告會館整建完成，並開啟呼應農曆二月初二「伯公生」節慶特展，為台南市客家文化推廣再添新頁。

市府副秘書長徐健麟表示，客家文化會館建物於1996年啟用，因設備老舊劣化產生漏水等問題，市府2024年編列2500萬預算改善館舍基礎設施設備；此外感謝客家委員會經費支持，得以同步針對會館性別友善空間改造，2案工程優化會館整體環境，提升公共使用品質，打造友善安全的活動空間；亦期許透過攝影藝術展，讓更多人認識客家文化傳承和歷史底蘊。

本次針對會館性別友善空間、建築通風與廁間使用便利加以改善，營造安全且性別友善的公共空間，讓不同年齡層的民眾都能安心、自在參與文化活動；隨著農曆二月初二「伯公生」即將到來，館內同步推出「戀．土地 敬．伯公」特展，源自台灣客家文化館「餞影」的精選移展，加入台南特色主題，用影像呈現客庄生活的多元樣貌，感受獨特伯公信仰文化。

客家委員會客發中心主任謝勝信表示，期待文化會館不只是展示空間，更是大家可以親近客語、接觸客家、交流情感的生活場域。客委會也持續透過各項計畫支持台南客家文化事務的建設營造與環境優化，讓民眾願意走進來、願意停留，語言與文化就能在生活中自然傳承下去。

台南市客家文化會館今日舉行改善工程完工典禮暨「戀．土地 敬．伯公」特展開幕儀式。（台南市政府提供）

