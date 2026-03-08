春季限定！牧場騎馬賞花海 清境攜手台大梅峰推2日遊

南投清境農場攜手台大梅峰農場，推出限定春之饗宴2日遊，可在草原看綿羊秀、騎馬，再到梅峰農場欣賞花海。（圖由清境農場提供）

春暖花開是走訪高山農場好時節，南投仁愛鄉清境農場，3月14日起攜手台大梅峰農場推出草原春之饗宴2日遊，結合青青草原騎馬、綿羊秀，隔天再到梅峰農場欣賞春天花海，活動採預約制，至3月底每天出發，盼讓遊客體驗春季限定的高山農場風情。

清境農場表示，遊客來到農場可前往青青草原參與牧場騎馬，欣賞馬術秀、綿羊秀等，在海拔1700公尺的高山牧場體驗遼闊草原與群山景致，隔天則到鄰近的梅峰農場參加「春之饗宴」，欣賞春季限定的花海景觀。

清境農場說，遊程主打牧場「慢旅行」，內含門票、住宿、餐食，並提供騎馬隨團攝影服務，活動採預約制，2人成行、14人滿團，詳情可上清境農場官網查詢。

南投台大梅峰農場每年3月「春之饗宴」適逢花卉盛開，吸引許多遊客上山賞花。（圖由台大梅峰農場提供）

南投清境農場攜手台大梅峰農場，推出限定2日遊，可在清境看綿羊、騎馬，再到梅峰農場賞花。（圖由清境農場提供）

