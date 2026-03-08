為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春季限定！牧場騎馬賞花海 清境攜手台大梅峰推2日遊

    2026/03/08 16:14 記者劉濱銓／南投報導
    南投清境農場攜手台大梅峰農場，推出限定春之饗宴2日遊，可在草原看綿羊秀、騎馬，再到梅峰農場欣賞花海。（圖由清境農場提供）

    南投清境農場攜手台大梅峰農場，推出限定春之饗宴2日遊，可在草原看綿羊秀、騎馬，再到梅峰農場欣賞花海。（圖由清境農場提供）

    春暖花開是走訪高山農場好時節，南投仁愛鄉清境農場，3月14日起攜手台大梅峰農場推出草原春之饗宴2日遊，結合青青草原騎馬、綿羊秀，隔天再到梅峰農場欣賞春天花海，活動採預約制，至3月底每天出發，盼讓遊客體驗春季限定的高山農場風情。

    清境農場表示，遊客來到農場可前往青青草原參與牧場騎馬，欣賞馬術秀、綿羊秀等，在海拔1700公尺的高山牧場體驗遼闊草原與群山景致，隔天則到鄰近的梅峰農場參加「春之饗宴」，欣賞春季限定的花海景觀。

    清境農場說，遊程主打牧場「慢旅行」，內含門票、住宿、餐食，並提供騎馬隨團攝影服務，活動採預約制，2人成行、14人滿團，詳情可上清境農場官網查詢。

    南投台大梅峰農場每年3月「春之饗宴」適逢花卉盛開，吸引許多遊客上山賞花。（圖由台大梅峰農場提供）

    南投台大梅峰農場每年3月「春之饗宴」適逢花卉盛開，吸引許多遊客上山賞花。（圖由台大梅峰農場提供）

    南投清境農場攜手台大梅峰農場，推出限定2日遊，可在清境看綿羊、騎馬，再到梅峰農場賞花。（圖由清境農場提供）

    南投清境農場攜手台大梅峰農場，推出限定2日遊，可在清境看綿羊、騎馬，再到梅峰農場賞花。（圖由清境農場提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播