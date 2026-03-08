台灣燈會人、車潮不斷！ 交通部：加開30輛接駁車疏運

今天（8日）交通部政務次長陳彥伯親赴嘉義縣永慶高中指揮中心召開會議，嘉義縣副縣長劉培東率縣府團隊出席討論，會中嘉義縣政府針對接駁能量、路口引導等提出需求，獲陳次長正面回應，現場指示公路局、高公局及觀光署全力支援，確保遊客擁有優質的賞燈體驗。（圖由交通部提供）

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義盛大舉辦，不過在首個週末之際，卻出現尖峰時段人、車潮不斷的情形；為此，交通部透過接駁增援，調用30輛遊覽車投入疏運，同時也強化資訊引導及通訊服務、優化現場動線等，確保遊客擁有優質的賞燈體驗。

台灣燈會自3月3日起開燈，至3月15日止，活動共計13日，燈會首個假日天氣良好，尖峰時段人潮及車潮不斷，為利後續燈會活動交通可快速有序消化，今天（8日）交通部政務次長陳彥伯親赴嘉義縣永慶高中指揮中心召開會議，嘉義縣副縣長劉培東率縣府團隊出席討論，會中嘉義縣政府針對接駁能量、路口引導等提出需求，獲陳次長正面回應，現場指示公路局、高公局及觀光署全力支援，確保遊客擁有優質的賞燈體驗。

交通部表示，為因應大量入出園民眾，大量接駁車服務，現場指示縣府承辦廠商必須嚴格依合約提供車輛，針對尖峰時段不足的接駁能量，指示由公路局監理機關協助調用30輛遊覽車投入疏運，並請縣府提升接駁頻率，縮短民眾候車時間。接駁車要以旅客等候時間的角度來規劃，等候時間不宜超過15分鐘，候車區應提供足夠座椅，服務老弱婦孺等需求。

交通部指出，為利車輛有效分流，降低部分路段壅塞回堵，針對路口導引，陳彥伯也裁示，高公局與公路局除協助於CMS宣導分流資訊，另將各支援3輛移動式CMS（資訊看板），協助於重要路口提供即時分流資訊，引導改道。此外，為解決尖峰時段通訊壅塞問題，更指示中華電信公司支援3輛移動式基地台，部署位置將由縣府與電信公司迅速對接，確保燈區通訊暢通。

交通部指出，為保障接駁車運行效率，已請嘉義縣政府警察局加派警力，加強故宮大道接駁車專用道的執法，嚴禁小客車佔用。同時，針對東西轉運站出口，縣府將重新檢討上下車動線，針對高、台鐵、棒球場接駁旅客應清楚分流，相關標示並應充分且明顯，落實人車分流，並在各接駁點加派服務人力，引導民眾有序搭乘，提升乘車效率。

車輛動線現勘。（圖由交通部提供）

東轉運站接駁區人流動線現勘。（圖由交通部提供）

