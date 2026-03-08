城市開箱》接住求助信號！ 北市家防中心24小時守候 為受害者築起安全防線

城中社會福利綜合大樓內低樓層設有老人日照中心，5樓以上則是家防中心據點。（記者蔡愷恆攝）

當夜深人靜，多數市民已安穩入睡時，位於台北市中正區延平南路的「城中社會福利綜合大樓」仍燈火通明。這裡是守護市民人身安全的「保護性戰情室」——台北市家庭暴力暨性侵害防治中心（以下簡稱家防中心），由社工24小時輪值，負責接住全市所有無法安心入眠的求助信號。

城中社會福利綜合大樓內低樓層設有老人日照中心，5樓以上則是家防中心據點。從日照中心左轉後，會立即感受到森嚴的保全氛圍，為了保護受害者並確保社工的人身安全，進入大樓前必須經過層層驗證與身分核對。專線及救援組是家防中心受理通報的第一線窗口，也是全市的「資訊集中地」與案件彙整核心。

中心內設有24小時保護專線及集中篩派案窗口，不論是家庭暴力或性侵害案件，來自警局、醫院、學校等所有通報都會進到中心進行初步評估與危險分級，並於24小時內完成派案，是所有相關案件的處置核心與資訊集中點。

這裡的運作不只是接聽電話，更強調整合性服務，讓被害人從即時救援到後端的心理諮商、教養支持等資源連結皆有脈絡可循，避免在多個單位間奔波。根據114年度施政計畫，中心預計每年提供超過3萬6千人次的諮詢及救援服務，目標達成率達99%。

這套機制背後聯繫著龐大的「跨網絡合作」系統，保護性社工必須頻繁與警察、醫療、教育及司法體系溝通，並召開高危機網絡會議共同研議保護策略。其中，由警察局兼任主辦的「暴力防治組」負責緊急救援與保護令執行，並協助約制、查訪加害人；衛生局兼任的「醫療服務組」則協調醫院辦理一站式驗傷採證，並整合被害人身心復健與加害人身心治療資源；教育局兼任的「教育輔導組」負責處理兒少入學協助、學校通報及防治宣導；中心也與地檢署及司法單位密切合作，減少被害人重複陳述，再次受傷。

在服務功能與婦女休息安置設施方面，中心針對受暴被害人提供多元居住支援，對於受暴婦女，中心設有公設民營的婦女安置機構，提供緊急、短期及最長1年的中長期安置服務；若男性被害人無法即時入住庇護家園，中心則會與合作的安全旅館提供短期臨時住宿服務。

家防中心主任廖秋芬感嘆，中心內的保護性社工與一般社工不同，專門處理家暴、兒少保護與性侵防治，必須在第一時間進行風險評估並決定是否採取強制安置等保護措施，不僅要面對極高的風險判斷壓力，有時甚至會面臨加害者的口頭威脅或人身安全挑戰。

為了支撐起24小時高壓的救援節奏，中心內部配置了備有整潔床鋪與基本生活設施的備勤室，供社工在深夜處理完重大危機處遇後進行必要的休息與體力補給。

除了忙碌的接線空間外，中心內還設有充滿溫度的兒少治療與諮商空間，包含專為兒童設計的砂箱治療區、具備溜滑梯的活動空間，以及擺滿各式玩偶與木製模型屋的遊戲室。社工透過遊戲與孩子互動，以更溫潤的方式進入受難者的內心世界。

這群隱身在大樓內的守門人，透過不間斷的救援機制在暴力發生的第一時間守住防護網，確保每一份求助信號都能被及時接住。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

