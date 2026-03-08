我進入超高齡社會退休規劃受關注 教部設368所樂齡中心開近千社團

台灣已邁向超高齡社會，教育部推動樂齡學習政策，已在全國成立368所樂齡學習中心，提供近千個社團，盼豐富55歲以上民眾的第三人生。（圖由教育部提供）

台灣已邁向超高齡社會，教育部推動樂齡學習政策，已在全國成立368所樂齡學習中心，提供近千個社團，盼透過學習、改變、增能，進而進行貢獻服務活動，豐富精彩的第三人生。

全國55歲以上人口數已超過821萬人，而國民平均餘命超過80歲。教育部協助55歲以上國民為老年生活預作準備，樂齡學習中心除規劃課程活動，更鼓勵學習滿2年以上的學員，轉型為樂齡學習社團，全國共有935個社團由學員自主練習。

位於南投縣魚池鄉的樂齡學習示範中心，每月開設10種課程以上的樂齡學習社團，包括打擊、舞蹈、高爾夫球、歌唱、健身操等。中心主任連東祥表示，示範中心多年累積超過千位學員，社團從招生、協調場地、曲目及課程安排等，都是由長者自主性規劃。

嘉義縣水上鄉的樂齡學習示範中心，由社團學員自主活動設計帶領高齡長者進行互動遊戲與肢體律動。中心主任黃意萍表示，「活力鼓動社團」，結合鼓樂、律動與體適能設計專屬高齡者的健康課程，更受邀參與地方活動與節慶演出，讓學員不僅體力變好，心情更開朗。

位於苗栗縣苑裡鎮的樂齡學習示範中心則開設包括薩克斯風、太極拳、藺草編織、健身操等社團。執行長謝旻憲表示提到，其中「藺編工藝社團」邀請在地藝師指導，融入現代設計概念，開發生活實用小物。另社團與學校也合作推動世代共學，讓青少年走進樂齡教室，聆聽長輩生命故事、學習編織技藝。

教育部表示，樂齡學習社團不只是課程延伸，更是熟齡者社會參與及自我實現的重要平台。透過興趣培養、專長發展與團隊合作，他們找到了志同道合的夥伴，以學習、改變、增能，進而進行貢獻服務活動，豐富精彩的第三人生。鼓勵55歲以上民眾，除參與廣布全國各鄉鎮市區的樂齡學習中心課程，更可以透過「教育部樂齡學習網」掌握國內外樂齡學習最新資訊，也可了解如何預作退休前準備。

