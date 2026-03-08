3月底考照新制上路！汽車場考新增3考項 未執行扣32分出局

汽車考照場地增加行人穿越線劃設，3月31日起加考停讓項目。（公路局提供）

為加強考照辨識度，交通部去年10月推動「駕照管理新制」，其中針對考照制度，今年3月31日起小型車場考新增無號誌路口先停再開、視野死角確認，大型車須做指差確認考驗項目，一旦沒有進行相關動作，將一次扣32分出局，預估每年約24.3萬小型車考生、1.6萬大型車考生受影響。

交通部去年推動駕照管理新制，分別針對筆試、路考及駕訓方面來加強，其中針對考照制度上，今年3月31日起大小型車場考將增加3項考驗項目，以加強鑑別度，包含小型車新增無號誌路口停讓行人，以及起步、環場轉頭檢查視野死角，大型車也要考指差確認，沒有執行扣分32分。

公路局監理組組長吳季娟表示，小型車評分表改革核心理念是以人為本，並加強停讓觀念，之前公版教材已先實施置入，為具體強調，因此納入考試項目；這次小型車評分表新增「行人穿越道線」停讓行人與轉頭察看照後鏡、檢查視野死角考驗項目，沒有執行均扣分32分。

至於大型車評分表修改項目上，吳季娟指出，大型車是增加於起駛前及轉彎前應執行指差確認動作並口誦「左方、右方、前方、視野輔助安全」，沒有執行者扣32分。

吳季娟說，據去年統計顯示，考取小型車駕照人數約24.3萬人、大型車則為1.6萬人，目前全台小型車駕訓班有216家、大型車班則為36家。各監理所站及駕訓班場地已完成設置，評分基準及成績紀錄表法制作業已完成，後續各監理單位及駕訓班將調整考場評分表看板，並於3月31日前陸續完成各項準備工作。

交通部去年10月推動駕照管理新制，其中針對考照制度，今年3月31日起汽車場考照將增加3項考驗項目。（公路局提供）

