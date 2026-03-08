市面嬰幼兒食品重金屬標準不一 監察院：受測40件有23件超標

監察院。（資料照）

現行嬰幼兒食品中鉛限量標準較國際寬鬆，諸如無機砷、鉛及鎘等具累積性毒害之重金屬劑量標準不一，而部分市售產品標示誤導消費者、錯認其食品品質規範，恐威脅發育中嬰幼兒健康。監察院今（8）日指出，該院委外次測試的市售40款產品中，共計23款超出容許標準，要求衛福部確實檢討改進並強化監督管理規定。

監察院指出，財團法人中華民國消費者文教基金會於前（2024）年7月公布市售米製嬰幼兒產品進行重金屬鉛、鎘、砷及汞含量檢測結果，40件受測產品中1件鉛含量超標、鎘含量超標者5件，另有17件砷含量超標產品，均不符新加坡所訂定之相關限量規定等情。監察委員田秋堇及蔡崇義調查後發現，我國現行市售嬰幼兒食品重金屬限量標準，在鉛、無機砷限量方面規範均較國際寬鬆，且部分產品標示易誤導消費者，而經舉發，業者在食藥署未明文規定下，改以黏貼式標籤更改包裝標示之方法、次數及要件等應依循之原則，影響第一線稽查人員之執法依據。

針對上述食品重金屬限量標準、產品標示規定及包裝查核機制等未臻周延之處，監察院要求主管機關食藥署確實檢討改善，以保障嬰幼兒食品安全。

監察院說明，重金屬可累積於農作物中，經食物鏈對人體造成健康危害，尤其是我國主食的稻米重金屬含量更應嚴格控管。為避免嬰幼兒暴露於重金屬危害，我國依食品安全衛生管理法（下稱食安法）訂定「食品中污染物質及毒素衛生標準」，針對嬰幼兒食品另規範其重金屬之限量標準。惟查，我國現行現行嬰幼兒穀物類輔助食品、嬰幼兒副食品之重金屬限量標準，鉛限量標準較歐盟及韓國寬鬆，且未訂定產品之無機砷限量規範，雖然對製作嬰幼兒食品之原料米有管制，惟仍難以確保加工過程後之最終產品安全性，亦無法有效控管進口食品之原料風險，存有疏漏。

監委田秋堇、蔡崇義指出，我國雖已加嚴規範嬰兒食品之重金屬限量標準，然除嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品外，其餘市售嬰幼兒食品則無須經主管機關查驗登記，亦未有其他標示規範，在制度上其實存在不少漏洞。

舉例而言。現在只有「嬰兒配方食品」、「較大嬰兒配方輔助食品」及「特殊醫療用途嬰兒配方食品」這3類產品，必須先經主管機關查驗登記並取得許可才能上市，且包裝上也必須清楚標示為嬰兒或較大嬰兒配方食品。不過，市面上常見的「嬰幼兒副食品」、「嬰幼兒穀物類輔助食品」，以及供幼兒食用的配方食品，雖然主要也是提供3歲以下嬰幼兒食用，卻不需要事前查驗登記，包裝標示規範也與一般食品相同，並未強制標示為嬰幼兒專用食品。監委認為，這等於讓不少專為嬰幼兒設計的食品，卻未受到同等程度的食安把關，對嬰幼兒健康保護明顯不足。

此外，調查也發現，有些產品本身並非嬰幼兒食品，卻在包裝上標示「能安撫哭鬧情緒」、「適合全家大小」，或與嬰幼兒食品放在同一區販售，容易讓消費者誤以為是專門給嬰幼兒吃的產品。但這些產品實際上不一定符合嬰幼兒食品較嚴格的重金屬標準。業者可能以沒有標示為「嬰幼兒副食品」為由，主張不必適用較嚴格規範，但相關宣稱與陳列方式，仍可能誤導消費者。監委認為，食藥署若只靠個案認定與市場稽查，不僅容易產生模糊空間，也讓第一線稽查人員缺乏明確依據。

另外，目前業者若要修改產品包裝標示，多採用「黏貼覆蓋」方式處理，但對於標示為何更改、如何更改、可以更改幾次等，食藥署並沒有明確規定，導致稽查人員在執行時往往需要自行判斷，不但增加查核難度，也可能讓部分業者藉此規避責任。監委認為，相關制度仍有檢討與補強的必要。

