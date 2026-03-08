為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境登場 張善政率眾鑽轎

    2026/03/08 15:25 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境，8日一早從景福宮出發。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境，8日一早從景福宮出發。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境活動今（8）日熱鬧登場，神尊出巡、神轎遶境，吸引眾多信眾沿途參與，共同為桃園祈福、補好運，市長張善政與信眾一起鑽轎腳祈福，副市長蘇俊賓也扛起40多公斤重的輔信將軍李伯堯神將於廟埕前踩街。

    每年正月景福宮開漳聖王遶境祈福已延續百年，今日活動由景福宮主任委員簡征潭主持，副市長蘇俊賓、立委萬美玲等人參與請神上轎與扶轎儀式，恭迎開漳聖王出巡，為地方祈安納福，隨著神轎起駕，隊伍浩浩蕩蕩出發，沿途鑼鼓喧天、信眾虔誠參拜，展現桃園深厚的民俗信仰文化。

    神轎隊伍抵達桃園藝文中心後，張善政與信眾一起鑽轎腳祈福，他表示，景福宮長年推動宗教與民俗文化活動，開漳聖王文化季不僅凝聚地方信仰力量，也展現桃園傳統文化的活力與特色，市府將持續支持地方宗教文化的保存與發展。

    簡征潭及景福宮總幹事李詩明表示，希望透過遶境祈福活動，祈願桃園風調雨順、市民平安順遂，並讓更多民眾認識與傳承珍貴的傳統民俗文化。

    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境，8日一早從景福宮出發。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境，8日一早從景福宮出發。（景福宮提供）

    市長張善政與信眾一起鑽轎腳祈福。（景福宮提供）

    市長張善政與信眾一起鑽轎腳祈福。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境，信眾大排長龍鑽轎腳。（記者鄭淑婷攝）

    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境，信眾大排長龍鑽轎腳。（記者鄭淑婷攝）

