淡江大橋遇東北風低頻噪音擾民 鄭宇恩籲施工單位釐清速改善

居民反映，只要吹起東北風，橋附近就會出現明顯低頻嗡鳴聲，嚴重影響日常生活與居住品質。（議員鄭宇恩提供）

新北市淡水、八里居民期待已久的淡江大橋，預計今年5月通車。不過通車前已有居民反映，只要吹起東北風，橋附近就會出現明顯低頻嗡鳴聲，嚴重影響日常生活與居住品質。議員鄭宇恩表示，居民受此噪音干擾已長達近半年，施工單位應正視問題，並盡快釐清來源，提出改善措施。公路局新建工程分局第三工務段長鄭閔中回應，已派設計單位勘查並研擬對策，預計3月底確認成因並改善。

鄭宇恩指出，接獲居民陳情指每逢特定風向，尤其東北風，周邊就會出現持續性低頻噪音，即便在室內也能清楚聽見。實地走訪挖子尾周邊後，他也確認現場可聽到類似管樂吹奏或水壺煮沸汽笛般的聲響，雖不如一般施工噪音尖銳，但仍影響居民作息。

鄭宇恩呼籲，施工單位應針對反映的時段、風向及可能噪音來源展開調查，釐清橋體哪一處構件受風產生共鳴或震動，並提出具體改善方案。若短期內無法查明或改善，也應評估協助受影響住戶裝設降噪設備，減輕生活衝擊。

鄭閔中表示，已於今年1月27日請設計單位至現場勘查，初步判斷噪音來源為人行道扶手受東北季風影響所致，並已要求設計單位分析音源機制，研擬改善方案。

鄭閔中指出，設計單位現場勘查後，新工北分局於2月25日召集設計及施工團隊進行研討，並要求設計公司參考國外案例，結合淡江大橋所在地風向與風速進行評估。預計於3月底確認風切聲成因並提出改善對策，後續將儘速在通車前完成相關改善，以降低對民眾生活的影響。

