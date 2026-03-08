拚8月重返非洲豬瘟非疫區 跨部會加強聯合稽查夜市中國違規食品

今年將跨部會聯合加強稽查夜市販售的違規中國食品，確保市面肉品來源都合法。（資料照，苗栗縣衛生局提供）

我國已於2月向世界動物衛生組織遞交非洲豬瘟疫自我聲明非疫區申請文件，若期間都沒有疫情，預估最快8月有機會重返非疫區，為持續防堵病毒入侵，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，今年將聯合食藥署等重點查核夜市攤商販售的違規中國食品，確保市售肉品來源都合法。

國內夜市常見攤販販售來源不明的中國食品，不僅對人體健康有疑慮，更可能造成國內非洲豬瘟疫情的破口，防檢署副署長傅學理表示，今年跨部會的後市場稽查部分，將針對夜市攤商販售之違規中國食品進行重點稽查，確保市售肉品來源合法，另因應廚餘養豬將於明年全面退場，今年為轉型期，必須在地方政府許可下並加裝蒸煮即時監控、廚餘車裝GPS等，才可有條件使用廚餘養豬，今年查核迄今，共查獲有9件養豬場違規使用廚餘養豬，會再由地方政府依程序開罰。

請繼續往下閱讀...

傅學理表示，為防堵病毒，持續在邊境加強檢疫，春節期間因應大量旅客進出，就增派5百人次檢疫人力，攔截11件未經檢疫的豬肉產品，主要來源來自中國、泰國、越南、韓國、香港，裁罰金額達180萬元。

防檢署表示，國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，國內去年則在台中一養豬場爆發首次疫情，韓國今年更已發生22案，呼籲國人切勿攜帶、寄送或跨境網購肉製品返台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法