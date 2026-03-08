為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2波大陸冷氣團接力！ 明後天北、東部轉濕冷

    2026/03/08 14:01 記者黃宜靜／台北報導
    一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    本週2波大陸冷氣團接力！中央氣象署預報，今天溫度回升，明、後天第1波冷空氣南下，北部、東半部轉為濕冷，週三大陸冷氣團減弱，氣溫短暫回升，北部有機會轉為多雲到晴天氣，到了週四又有另一波冷氣團接力，屆時主要以北部及東北部天氣轉冷。

    中央氣象署預報員賴欣國表示，今天是東北季風影響空檔，氣溫回升，降雨主要為迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島為主，大台北地區可能會有局部較大雨勢機率。未來1週預計有2波大陸冷氣團接力，第1波影響時間預計為明天與週二，第2波影響時間則為週四至週五。

    北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，新竹、苗栗地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率。

    賴欣國指出，第1波大陸冷氣團南下，水氣相對較多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區都有可能會下雨，其中明天降雨較為明顯，基隆北海岸、宜蘭、花蓮可能局部較大雨勢；週二華南雲雨系東移，中部平地也可能出現下雨機會。

    賴欣國表示，週三清晨大陸冷氣團減弱，水氣也會逐漸減少，東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    賴欣國指出，週四至週五開始又有另一波大陸冷氣團南下，水氣相對較少，但冷氣團剛南下時，迎風面桃園以北、東半部地區、恆春半島及大台北山區可能會有下雨機會；到了週五只剩基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區可能會有下雨機會；週六冷氣團減弱，水氣會更少，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    溫度部分，賴欣國表示，2波大陸冷氣團溫度影響差不多，第1波溫度可能較低，尤其是週二華南雲雨系東移，各地早晚溫度14度左右，且白天溫度都會下降，北部16～18度，中南部20～24度；週三清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，早晚天氣仍較涼；週四開始第2波大陸冷氣團南下，主要是以北台灣降溫為主。

    賴欣國表示，週二若水氣與溫度配合，3000公尺以上高山有零星降雪機會。

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

