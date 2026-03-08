為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    湖西龍門觀音宮48500斤米包龜王 遲遲等無人出面乞求

    2026/03/08 13:57 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西龍門觀音宮48500斤米包龜王，至今無人乞求。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖西乞龜最大的米包龜王-位在湖西龍門觀音宮，重達48500斤，並在農曆春節前就已堆砌完畢，開放民眾參觀，但連續3天元宵盛會，卻苦無民眾前往乞求。觀音宮主委廖啟昌表示，農曆正月24日前若無人乞求，將拆解優惠販售，每5斤裝白米200元售出。

    龍門觀音宮米包龜，是15年前首度堆疊1600斤，在元宵節3天乞龜活動中，供民眾來擲筊乞求，去年為4萬7000斤，由澎湖旅外企業家呂瑞進4度乞得奉還，現在成長已30倍，來到4萬8500斤，成為澎湖最大的米包龜。

    今年米包龜王由澎湖碩果僅存的1組米包龜師傅，在孫一中領軍，接單接不完，特別帶領12位年輕人加入工作行列，傳承意味相當濃厚。澎湖地方諺語：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存家伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」；所以大型米包龜在廟宇相當受歡迎，但因米包坑粒不平，需要專業師傅進行疊砌，也造就了米包龜師傅這個特殊行業。

    由於米包龜王遲遲無人乞求，經過觀音宮委員會決議，持續開放至農曆正月24日拆解前都可乞求，若無人乞求，將以低於市場優惠價，每5台斤1包200元售出繳回廟中。多餘則依龍門村人口數發放，並考慮致贈給低收入戶，達到宣揚行善的宗教意義。

    全澎湖最大米包龜王，由孫一中帶領年輕一代共同完成。（記者劉禹慶攝）

