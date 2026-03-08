為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北海岸農漁業、旅宿業跨域合作 展現新北農業創生成果

    2026/03/08 14:02 記者俞肇福／新北報導
    新北市政府攜手地域品牌「金山漫遊」整合北海岸豐饒物產，將在地物產導入15家旅宿餐飲。（記者俞肇福攝）

    新北市政府攜手地域品牌「金山漫遊」整合北海岸豐饒物產，將在地物產導入15家旅宿餐飲。（記者俞肇福攝）

    新北市政府攜手地域品牌「金山漫遊」，整合北海岸豐饒物產，與新北北海洲際酒店等15家旅宿業者推動食材供應合作，新北市長侯友宜今天（8日）出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，同時將地方創生新書《北海靠岸》贈與合作業者，讓旅客一入住就能深度認識在地的風土與產業故事，展現新北農業創生與永續餐桌的實踐成果。

    「金山漫遊」長期深耕北海岸，已發展為成熟的在地農業觀光平台，2026年與北海洲際酒店等15家旅宿業者合作，建立在地食材供應模式，將地瓜、茭白筍、小卷等在地物產導入旅宿餐飲，有效減少食物碳足跡。今天同步發表新北首本農業創生書刊《北海靠岸》，收錄北海岸豐富的產業故事與旅遊路線，新書將作為旅客入住期間的在地導覽工具，實踐「吃在地、懂在地」的深度旅遊。

    侯友宜表示，新北市鼓勵年輕人返鄉並留下來在地就業，因此全國首創以農業為基礎推動地方創生，跨域整合農業、教育、觀光、在地產業與行銷通路資源，輔導特色產業鏈成立地域品牌與農創所，打造銷售通路並提升人才培育量能，成為青年返鄉就業的堅強後盾。

    「金山漫遊」執行長賴家華分享說，藉由串聯旅宿業者，讓產地端獲得穩定通路，使農漁民可安心投入開發具地方特色與高品質的農特產，也讓旅客能在餐桌上品嚐北海岸的風土滋味。新書《北海靠岸》就像一張邀請函，帶領遊客走進巷弄、田間與海畔，透過故事理解地方，也邀請民眾用行動支持地方產業。

    新北市農業局表示，新北市以「三生農業」為願景，以生產、生活、生態三面向持續輔導地方團隊推動農業創生，本次攜手「金山漫遊」整合在地資源，將旅宿業、產地與地方文化轉化成深度旅行路徑，有效提升在地品牌知名度，並帶動產業鏈中的各個夥伴。詳細資訊可至「金山漫遊」官方網站查詢。

    新北市長侯友宜（前排中左）今天出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證在地跨域合作的新里程碑。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜（前排中左）今天出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證在地跨域合作的新里程碑。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜今天（8日）出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證「金山漫遊」與新書致贈活動。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜今天（8日）出席「永續餐桌・在地共好」北海物產發表會，見證「金山漫遊」與新書致贈活動。（記者俞肇福攝）

    熱門推播