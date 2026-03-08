回國注意！日本「這些零食」禁入境 最高恐挨罰100萬

桃園機場檢疫犬正在巡檢旅客行李。（資料照）

2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰勝利後，全台球迷熱血沸騰，許多飛往東京助陣的粉絲正準備掃貨回台。然而，動植物防疫檢疫署提醒，旅客回國時務必留意帶回國的日本零食是否為違禁品，否則最高恐面臨100萬元罰鍰。

防檢署6日在臉書發文表示，國人赴日旅遊最愛買的伴手禮中，有幾類是近期違規熱點，例如溏心蛋或溫泉蛋等未全熟蛋品、生鮮水果以及肉類製品，包括雞肉蛋白棒、雞皮零食、含肉的三明治、飯糰與麵包等；若泡麵組合內附有「火腿腸」或「鳳爪」，同樣禁止入境。

至於哪些是可以放心帶回台的？防檢署表示，加工乳製品如牛奶布丁、生乳捲，與果乾如柿餅等原則上可以。而民眾最關心的泡麵、泡飯、速食米粉等「沖泡即食」產品，通常免施檢疫。若蛋糕上有裝飾用的生鮮水果，則需主動向檢疫櫃檯洽詢。

防檢署強調，違規攜帶動物產品入境，將依《動物傳染病防治條例》處以新台幣1萬至100萬元罰鍰。若旅客對戰利品有任何疑慮，最保險的做法是入境後直接向「動植物檢疫」櫃檯諮詢。防檢署特別提醒：「主動申報即便產品不合格，只要配合銷毀處理就不會受罰！」

