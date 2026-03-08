高屏敏感族群外出戴口罩！ 環境部：空品亮橘色提醒燈號

高屏地區空氣品質今天下午亮起橘色提醒燈號。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

受環境風場為東北風影響，環境部今（8日）表示，中南部因位於下風處，環境污染物較容易累積，高屏地區亮起對敏感族群不健康的橘色燈號，並且隨大陸冷氣團明天南下，中南部地區可能更容易累積污染物，提醒較敏感的民眾外出可佩戴口罩。

依環境部最新空氣品質監測資料顯示，今天受東北季風減弱影響，環境風場為東北風至東北東風，中南部則位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

隨大陸冷氣團將於明日南下，環境部指出，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

後日因大陸冷氣團影響及華南雲系東移，環境風場持續為東北風，環境部表示，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

