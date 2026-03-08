為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高屏敏感族群外出戴口罩！ 環境部：空品亮橘色提醒燈號

    2026/03/08 13:30 記者楊媛婷／台北報導
    高屏地區空氣品質今天下午亮起橘色提醒燈號。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    高屏地區空氣品質今天下午亮起橘色提醒燈號。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    受環境風場為東北風影響，環境部今（8日）表示，中南部因位於下風處，環境污染物較容易累積，高屏地區亮起對敏感族群不健康的橘色燈號，並且隨大陸冷氣團明天南下，中南部地區可能更容易累積污染物，提醒較敏感的民眾外出可佩戴口罩。

    依環境部最新空氣品質監測資料顯示，今天受東北季風減弱影響，環境風場為東北風至東北東風，中南部則位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    隨大陸冷氣團將於明日南下，環境部指出，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    後日因大陸冷氣團影響及華南雲系東移，環境風場持續為東北風，環境部表示，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播