新北金山中正路舊市場改建 仁愛路中繼市場啟用

新北市金山區中正路市場將拆除改建，市府將既有攤商安置到仁愛路中繼市場，明亮空間與周邊停車場提供市民購物好去處。（記者俞肇福攝）

因應新北市金山區中正路金山市場將改建，就有攤商已於日前搬遷到金山仁愛路50號，繼續為居民提供服務，金山中繼市場今（8）日正式亮相並舉行開幕典禮，新北市長侯友宜出席致詞時表示，感謝金山市場自治會、全體攤商，以及在地立委廖先翔、議員與各界的協力支持，讓市場蛻變為明亮、整潔、舒適的全新空間；同時也向陪伴地方近半世紀的金山舊市場致上敬意，為其功成身退畫下圓滿句點。

侯友宜指出，金山市場於1978年設立，至今已近半世紀的歲月，這裡不僅是採買的場所，更是陪伴在地居民承載著一代又一代從小到大的珍貴記憶。侯市長強調，為讓市場持續蛻變新生，打造更安全且舒適的採買環境，市府全面提升硬體設施與動線規劃，相信在各界齊心協力下，金山市場未來同樣能展現嶄新風貌，成為兼具品質、特色及人情味的亮點場域。

請繼續往下閱讀...

經濟發展局長盛筱蓉說明，新北市政府自2019年啟動市場改造與改建計畫以來，迄今已投入近70億元經費，完成15座市場改造工程，並同步啟動10座市場新建與改建作業。預計2030年累計完成30座市場的改建與改造，讓新北市場成為城市品牌、文化傳承及都市再生的重要空間。

市場處長李長奎補充，今（115）年也將完成三重光明、板橋後埔及新莊第一公有零售市場改造工程；新莊興化與汐止中正市場亦全力拚於今年底前改建完工，為市場注入新動能與嶄新活力。

盛筱蓉指出，自即日起至3月14日止，特別加碼推出總額10萬元「買菜金」開幕限定優惠活動，今天（8日）開幕當天發送500份、3月10日及3月12日各發送100份、3月14日發送300份，合計發送1,000份。更多活動資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁 （https://www.facebook.com/ntpcemarket/）查詢。#

新北市長侯友宜今天（8日）前往金山區仁愛路上的中繼市場，一一探視安置的攤商，並發放福袋。（記者俞肇福攝）

新北市金山區中正路市場將拆除改建，市府將既有攤商安置到仁愛路中繼市場，明亮空間與周邊停車場提供市民購物好去處。（記者俞肇福攝）

新北市金山區中正路市場將拆除改建，市府將既有攤商安置到仁愛路中繼市場，今天舉行開幕典禮。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法