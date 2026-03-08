宜蘭嚴選農水產進駐東京通路 「海陸雙拼」呈現山海風味

宜蘭嚴選農水產品進駐日本東京指標性選物通路，啟動實體展售與品牌推廣。（圖由宜蘭縣府提共）

宜蘭嚴選農水產品今天（8日）進駐日本東京指標性選物通路，啟動一個月實體展售與品牌推廣，主打小包裝加工品，鎖定日本都會重視品質、安全與產地故事消費趨勢，以「海陸雙拼」概念，呈現蘭陽平原與太平洋沿岸的山海風味。

亞洲農產競爭升溫之際，宜蘭嚴選農水產品以品牌整合及通路落地雙軌並進，進軍日本市場，即日起在東京的誠品生活日本橋門市進駐到4月7日。代理縣長林茂盛認為，前進日本布局，希望建構長期穩定的國際銷售鏈結，為地方農水產打造永續的海外市場。

宜蘭縣政府表示，宜蘭嚴選商品順利上架，代表在原料管理、加工技術、品質控管方面，已符合日本市場高標準要求，此次採取「輕量化、易入手」策略試水溫，也為後續擴展更多品項與通路鋪路。

首波上架商品由宜蘭縣代表性農產與水產所開發的加工品，包括金柑氣泡蜂蜜酒、豆豆米脆脆—蔥蒜口味、甜心芭樂果凍、素馨紅茶、蘭陽五農米、金棗核桃糕、羅董特濃無加糖台灣豆奶、蔥小子蘇打餅、魩魚米香、嬌澳蝦餅，呈現宜蘭「一面向海、三面環山」的特色物產。

除了加工品，已有日本通路商對宜蘭的青蔥、櫻花蝦、白帶魚表達高度興趣，並關注宜蘭一年一作的稻米風味，若品牌信任逐步建立，日後可望擴展至生鮮與原料型商品合作。

緊接著，宜蘭縣將率團參與10日到13日舉辦的東京國際食品展，期待打響「宜蘭嚴選」區域品牌，藉此接軌國際，深化市場布局。

宜蘭嚴選登陸東京首波商品，以「海陸雙拼」概念凸顯在地特色。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭嚴選進軍東京通路，採取「輕量化、易入手」策略試水溫。（圖由宜蘭縣府提供）

