汐止秀峰高中7.3億校舍改建一階段完工 7月底完成停車場與景觀

秀峰高中新校舍提供39間教室、12間專科教室及行政空間，提供師生更安全、優質的教學環境。（工務局提供）

新北市汐止區秀峰高中校舍整建工程第一階段新忠孝樓已如期完工啟用，7至9年級共39個班級學生自2月23日起全面搬入新教室。工務局長馮兆麟表示，第二階段將拆除舊仁愛樓並進行停車場與景觀工程，整體工程預計於2026年7月底前全面完成，逐步完善校園功能。

馮兆麟指出，秀峰高中全面性校舍整建計畫，舊忠孝樓與仁愛樓使用年限已久，混凝土高氯離子導致鋼筋外露、天花板剝落，加上汐止新興工業區與科技園區快速發展、人口增加，校舍重建刻不容緩。市府投入超過7.3億元，工程採「邊拆邊建」方式，在不影響學生上課前提下推動。

馮兆麟表示，第一階段工程拆除舊忠孝樓，興建兩棟地下1層、地上6至7層新校舍，規劃39間普通教室、12間專科教室及行政空間，並設置45格汽車與75格機車停車位供教職員使用。目前7至9年級學生已全面進駐新校舍，校園面貌煥然一新。

馮兆麟說，新校舍延續原有五角形校園配置，透過開放式中庭與穿堂設計串聯新舊建築動線，提升空間通透性與連結性。考量汐止多雨氣候，外觀採淺灰色搭配鮮豔烤漆金屬板點綴，兼顧美觀與耐候性，呈現新穎校園風格。

新建工程處長簡必琦表示，第二階段將拆除舊仁愛樓，並進行停車場及景觀工程。施工團隊已於寒假完成拆除作業，後續將設置地面停車場與景觀設施，整體工程預計於2026年7月底前全面完成，逐步完善校園整體機能。

秀峰高中新校舍採淺灰色系，搭配鮮豔烤漆金屬板點綴，呈現煥然一新的校園風貌。（工務局提供）

新北市政府積極推動汐止秀峰高中校舍整建工程，第一階段新忠孝樓改建完工啟用，於2月23日開學日起，7到9年級學生搬遷至新教室展開學習生活。（工務局提供）

