斥資20億 台南在地企業打造產業創新園區

深耕台南逾40年的螺絲與精密零件廠商工豐企業股份有限公司，在官田廠址舉行「產業創新園區」動土儀式。（市府提供）

深耕台南逾40年的螺絲與精密零件廠商工豐企業股份有限公司，斥資20億元，在官田廠址打造「產業創新園區」，將導入智慧化生產與數位管理系統，提升整體產能與競爭力。

工豐企業產業創新園區動土儀式，在舞獅祈福中熱鬧展開，由工豐企業董事長胡正德與台南市副市長葉澤山等人一同執鏟動土，見證企業升級轉型的重要里程碑。業者隨後也舉辦45週年春酒午宴，席開近150桌。

胡正德表示，公司自1980年創立以來，持續深耕螺絲與精密零件製造領域，此次預計投入20億元，建置智慧製造工廠、研發中心及自動化倉儲系統，除了提升整體產能與競爭力，也將為地方創造更多優質就業機會，期能吸引人才回流，進一步帶動台南產業升級。

葉澤山指出，台南近年積極推動智慧製造與產業升級，鼓勵企業投資創新與研發，工豐企業長年扎根台南，此次擴大投資設立產業創新園區，展現企業對台南發展前景的信心，也將為地方產業注入新的動能。

台南市副市長葉澤山（右）與工豐企業董事長胡正德（左）共同為產業創新園區主持動土儀式。（市府提供）

