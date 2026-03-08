嘆醫界找不到人 賴清德：提高健保總額和點值、幫醫療人員加薪

賴清德總統出席第96屆國醫節慶祝活動，和與會者合影留念。（記者賴筱桐攝）

台灣邁入超高齡化社會，長期照顧成為國人關注議題。賴清德總統今天指出，今年長照總預算超過1100億元，必要的據點和服務項目增加，未來將增設公立安養中心，提高住私立養護中心的補助；此外，今年健保總預算也提高至1兆82億元，鼓勵醫療院所幫醫護人員加薪，解決人力不足困境。

賴清德今天出席在新北市政府舉辦的「第96屆國醫節暨2026國際中醫藥臨床學術大會」致詞表示，前總統馬英九推動長照1.0，預算大概50幾億元，全國700多個據點，前總統蔡英文推動8年長照計畫，全國有1萬5000多個據點，長照服務員超過10萬人，最後1年編列長照經費約900億元。

至於長照3.0，賴清德說明，今年長照預算超過1100億元，必要的據點和服務項目會增加，引入健康促進，規劃重點包括提供喘息服務，並增加長照機構式服務，推動公立安養中心，降低家庭負擔，以及提高住私立安養中心的補助。

賴清德提到，長照1.0和2.0較側重社會服務的社工，慢慢整合醫療，「我很清楚，很多事情是西醫沒辦法的」，需要大家幫忙，所以也把中醫整合進來，將居家照顧、社區服務長照據點、機構式服務還有中、西醫的醫療院所都整合在一起，這是長照3.0的基本精神。

針對健保30年的問題，賴清德指出，推動健保制度已30年，目前加保率是99.99%、健保滿意度92%，過去內、外、婦、兒這4個科別擠破頭，現在因為不同工同酬，大家不想要去有醫療風險的科別，這是人之常情。

他說，政府為了解決醫療人力問題，第一個做法是提高健保總額，去年健保總額9286億元，今年再增加5.5%，也把不應該由健保支付的錢拿出來，由公務預算支應，去年拿了181億元，今年健保總額是9883億元，又把不應該由健保支付的錢拿出199億元，所以今年健保總預算高達1兆零82億元。

賴清德強調，健保點值不能太低，現在達到0.95以上，台北、北區大概0.92，點值不低就是要求醫療院所幫醫師、護理師、檢驗師等人員加薪，針對比較複雜的醫療提高點值，大家才會想來學醫，否則大家都去台積電學科技，造成醫界找不到人。

賴清德總統出席第96屆國醫節慶祝大會並頒發醫療貢獻獎。（記者賴筱桐攝）

