    首頁 > 生活

    台中悲情小黑狗又遭虐 棒擊加菸燙、警方到場救狗

    2026/03/08 12:47 記者黃旭磊／台中報導

    台中北屯社區7日傳出主人用棒子敲黑狗事件，今天凌晨又被發現，同一隻小黑遭主人點煙燙擊，小黑出前腳抗拒，遭男主踹腳拉繩，警方獲報立即到場，與台中市動物保護防疫處專員將狗帶回，並將依違反動物保護法開罰1萬5千元以上。

    「北屯社區再次通報虐犬」！台中動保處上午表示，今（8）日約凌晨1時40分許，昨日傷害犬隻案飼主又牽狗於社區大樓下休息，並作勢拿菸燙狗，獲報後旋即派員會同警方處理，小黑狗隻目測無明顯外傷，為保全證據並確保安全，當場扣留犬隻要求男主人離開。

    這隻小黑狗7日凌晨，被善心民眾拍到男主用棒子敲頭的，路人經過叫男主不要打狗，未料，小黑叫聲越來越慘，男主發現陽台有人亮燈拍照，完全未理會，繼續用棒小黑狗頭，8日凌晨，又被發現拿菸頭燙小黑，小黑受不了劇痛，出前腳制止，男主竟出腳狂踹，並拉繩控制狗脖。

    台中市無黨籍議員吳佩芸說，有市民陳情並拍下北屯區后庄三街，社區外有男子對小黑狗施暴，小黑狗發出淒厲、害怕慘叫聲，男主仍不斷地鞭打、施以暴力，看了痛心不捨，立即聯繫農業局及動保處，要求調查及依法開罰。

    台中市動物保護防疫處表示，小黑由1959廠商先送往動物醫院檢查，後續將涉及是否傷害情事，依違反動物保護法，處新台幣1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

