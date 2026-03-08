台南海事探索闖關展現童軍精神 表揚15績優團隊

台南市童軍會今日舉辦「台南市慶祝中華民國115年三五童軍節」活動。（台南市政府提供）

南市慶祝三五童軍節活動，31校團、671人參與，表揚15團績優團隊，活動結合國立台南高級海事水產職業學校海事教育特色與海洋文化資源，規劃「錦鯉認識」、「一網打盡」、「海上蛟龍」及「漁航博物館」等闖關體驗，童軍在做中學、學中做，深化海洋生態與漁業文化認識，培養團隊合作與問題解決能力。

活動由台南市童軍會舉辦，同時頒發8名吳兆棠博士獎學金，獲獎學生課業表現優異，並長期投入童軍服務，展現知行合一學習典範。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，表揚績優團隊15團，其中榮獲全國績優7團，包括二溪國小、寶仁小學、海佃國小、南新國中、國立新豐高中、台南光輝童軍團及慧慈佛光童軍團；以及台南市績優8團，包括開元國小、和順國中、新東國中、台南大學附中、蕭壟複式童軍團、南台佛光童軍團、新營佛光童軍團及社團法人台南市童軍協會，充分展現本市童軍團隊深耕有成。

教育局長鄭新輝表示，九八童軍團張孟涵獲獎「國花級章」，為我國童軍晉程制度的最高榮譽。教育局副局長兼台南市童軍會理事長楊智雄說，適逢三八國際婦女節，展現童軍運動推動性別平權與女童軍發展成果，別具意義。

二溪國小帶來三五童軍節開幕表演。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法