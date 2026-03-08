為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市地藏王盃全國圍棋賽 棋王王元均到場指導

    2026/03/08 12:38 記者丁偉杰／嘉義報導
    台灣「棋王」王元均（右一）與小棋迷相見歡。（記者丁偉杰攝）

    台灣「棋王」王元均（右一）與小棋迷相見歡。（記者丁偉杰攝）

    邁入第11屆「嘉義市九華山地藏王盃全國圍棋公開賽」今天熱鬧登場，吸引全台近千位棋界好手對弈，台灣「棋王」王元均（職業九段）到場為選手加油打氣，更親自上陣進行2場「1對8」指導棋，讓現場棋迷大呼過癮。

    賽事在九華山地藏庵舉行，嘉義市長黃敏惠、廟方董事長蔡爾健、嘉市體育會圍棋委員會主委張偉政等人到場，台灣頂尖「棋王」王元均現身時，受到棋迷熱烈歡迎。

    王元均說，母親是嘉義人，對嘉義感情濃厚，此次回嘉義分享圍棋對人生的幫助；面對現代社會數位成癮與高齡化挑戰，圍棋是極佳解方，既能讓學子遠離手機，也是長者健腦首選。

    蔡爾健表示，圍棋是歷史悠久的智力策略棋，不單指棋藝，更蘊含修身養性與品格教育的人生哲學，非常值得家長讓孩子從幼兒時期開始接觸學習；地藏庵長年推廣公益慈善與文化教育，年度捐資金額總計已超過6000萬元。

    張偉政說，圍棋不僅是競技，更是深度的思維訓練，透過棋局變化，能培養孩子發現、面對並解決問題的能力。

    廟方表示，賽事比賽規則採瑞士制，各組前4名將頒發獎金、獎盃與獎狀。

    第11屆「嘉市九華山地藏王盃全國圍棋公開賽」今天熱鬧登場。（記者丁偉杰攝）

    第11屆「嘉市九華山地藏王盃全國圍棋公開賽」今天熱鬧登場。（記者丁偉杰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播