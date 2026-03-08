嘉市地藏王盃全國圍棋賽 棋王王元均到場指導

台灣「棋王」王元均（右一）與小棋迷相見歡。（記者丁偉杰攝）

邁入第11屆「嘉義市九華山地藏王盃全國圍棋公開賽」今天熱鬧登場，吸引全台近千位棋界好手對弈，台灣「棋王」王元均（職業九段）到場為選手加油打氣，更親自上陣進行2場「1對8」指導棋，讓現場棋迷大呼過癮。

賽事在九華山地藏庵舉行，嘉義市長黃敏惠、廟方董事長蔡爾健、嘉市體育會圍棋委員會主委張偉政等人到場，台灣頂尖「棋王」王元均現身時，受到棋迷熱烈歡迎。

王元均說，母親是嘉義人，對嘉義感情濃厚，此次回嘉義分享圍棋對人生的幫助；面對現代社會數位成癮與高齡化挑戰，圍棋是極佳解方，既能讓學子遠離手機，也是長者健腦首選。

蔡爾健表示，圍棋是歷史悠久的智力策略棋，不單指棋藝，更蘊含修身養性與品格教育的人生哲學，非常值得家長讓孩子從幼兒時期開始接觸學習；地藏庵長年推廣公益慈善與文化教育，年度捐資金額總計已超過6000萬元。

張偉政說，圍棋不僅是競技，更是深度的思維訓練，透過棋局變化，能培養孩子發現、面對並解決問題的能力。

廟方表示，賽事比賽規則採瑞士制，各組前4名將頒發獎金、獎盃與獎狀。

第11屆「嘉市九華山地藏王盃全國圍棋公開賽」今天熱鬧登場。（記者丁偉杰攝）

