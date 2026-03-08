為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹東智慧停車柱QR code「神隱」 查詢、繳費均卡關

    2026/03/08 11:37 記者黃美珠／新竹報導
    在竹東鎮興農路、大同國小側門旁21根停車柱只有1根能使用。（記者黃美珠攝）

    在竹東鎮興農路、大同國小側門旁21根停車柱只有1根能使用。（記者黃美珠攝）

    因為智慧停車柱QR code「神隱」，以致最近車停新竹縣竹東鎮的路邊停車格，猶如被動進入了一場通關大挑戰。近來迭有使用者抱怨，他們想要繳費離開，卻發現停車柱上的QR code「神隱」，有的只剩下一隅，有的是整張QR code貼變成「糊咖」！根本掃不出而無法查詢和繳費，附近也沒自動繳費機，光大同國小興農路側，21根智慧停車柱僅1根放人「通關」，智慧停車柱失靈的比例也未免太高了。

    竹東鎮公所主任秘書黃至銓說，他們獲悉後今天已通知業者立刻全面檢視與更新，研判可能是張貼的位置直接面臨風吹日曬雨淋，加上材質不夠耐久，才會發生前述問題。他要求業者今天全面檢視全鎮約1100根智慧停車柱，且更新有問題的QR code貼紙，除選用比較耐久的材質，張貼的位置也另尋更適當處，以免再度因過度曝曬或雨水沖刷而縮短使用壽命。

    黃至銓也建議民眾，在竹東鎮停車，可以事先手機下載「竹東停車幫幫忙」app，這樣不用掃描QR code就可以直接查詢和繳費，還能掌握竹東境內其他實用停車資訊。若是外地遊客碰上了前述問題，可以到新竹縣政府路邊停車管理中心，不用下載app也能查詢和繳費。

    新竹縣竹東鎮路邊停車格的智慧停車柱QR code整個糊掉，無法運作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東鎮路邊停車格的智慧停車柱QR code整個糊掉，無法運作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東鎮路邊停車格的智慧停車柱QR code整個糊掉，無法運作，公所研判貼紙材質不佳外，張貼的位置也是問題所在。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東鎮路邊停車格的智慧停車柱QR code整個糊掉，無法運作，公所研判貼紙材質不佳外，張貼的位置也是問題所在。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播