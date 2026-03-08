台東社宅「海濱好室」明線上招租 最低租金4410元起

台東社宅海濱好室明天起受理申請。（記者黃明堂攝）

中央在台東興建的社會住宅「海濱好室」，將於明日（3月9日）上午9點起正式啟動線上招租申請。這棟座落於台東市成功路35號的新穎建築，預計提供共計189戶住宅單位，涵蓋套房、二房及三房型，為在地租屋族、青年及小家庭提供更具品質的居住選擇。

海濱好室本次提供的189戶中，以套房型117戶為大宗，另有56戶二房型及16戶三房型。在申請規定上，各房型設有嚴格的人數下限，例如套房須1人以上、二房須2人以上、三房則須3人以上入住。特別需要注意的是，申請人必須符合法定的「家庭成員」定義，包含本人、配偶、同戶籍直系親屬及胎兒等；若是未婚情侶，因不屬於法律定義的家庭成員，原則上無法共同計入人口數申請二房型，且非家庭成員不得居住於社宅內。

在申請資格方面，門檻相對彈性。除了設籍台東縣的國民外，凡是未設籍但在台東縣境內有就學或就業事實、具備居住需求者，皆可提出申請。經濟條件則須符合家庭年所得低於110萬元、每人每月平均所得不超過5萬4303元的限制，且家庭成員名下的不動產與動產價值也分別設有560萬元與333萬元的上限。針對警消、軍職、睦鄰戶及婚育戶（新婚兩年內或育有6歲以下子女），則另設有特別配租類型與相對寬鬆的所得審查標準。

租金依據申請人的所得狀況分為三級。最平價的套房型月租金由4410元起跳，最高的三房型租金則可能達到2萬0120元，所有租金皆已內含管理費，不再額外收取，但合約明定租金每年將調漲1.5%。

本次招租受理時間至4月7日深夜止，全程採取線上申請，民眾須前往「安居好室入口網」申請，並在6月30日進行公開抽籤決定正備取名單，首批住戶最快可於9月1日正式起租。

