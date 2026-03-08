髮束勒嘴深陷血肉！ 枋寮黑狗「圓圓」乖到讓人心碎 重建重生盼愛填滿

治療後的圓圓恢復良好還懂握手。（屏東縣生命奇蹟護生協會提供）

屏東縣枋寮鄉近日發生一起令人鼻酸的虐犬事件，一隻年僅3個月大的黑色幼犬「圓圓」，遭人用女性髮圈緊緊勒住口鼻，導致傷口深可見骨，甚至連鼻子與下巴都被切斷。所幸在社團法人屏東縣生命奇蹟護生協會的緊急救援與醫療團隊的全力搶救下，圓圓已順利完成重建手術，目前展現出驚人的生命力，正等待一個溫暖的家彌補過去的傷痛。

這隻被取名為「圓圓」的小黑狗，是個尚未換牙的小女孩。當救援人員在枋寮發現牠時，圓圓早已瘦得皮包骨。經檢查發現，勒住牠嘴部的並非一般繩索，而是具彈性的女性束髮帶。由於勒住時間過長，束帶已深深嵌進血肉，從上方甚至能直視口腔內部的組織，鼻子與下巴也因長期缺血與磨損而近乎斷裂。

護生協會人員心痛地表示，難以想像這麼幼小的生命，是如何在無法進食、無法喝水的狀況下，獨自忍受劇痛度過這些日子。然而，最讓人心碎的是圓圓的乖巧，當醫護人員為牠拆除髮束與清創時，牠不吵不鬧，甚至在被撫摸時還會用頭輕輕蹭手，彷彿知道眼前的人是來救牠的。

屏東縣生命奇蹟護生協會執行長胡珍妮指出，圓圓送醫時伴隨嚴重貧血與營養不良，醫療團隊先以點滴補充體力並進行多日清創，隨後展開難度極高的縫合與重建手術。雖然因為組織缺損嚴重，目前圓圓的臉部皮膚看起來較為緊繃，且未來可能面臨鼻塞等後遺症，但手術結果令人欣慰，圓圓在手術翌日便展現強烈的進食欲望，已能自行進食軟食。

術後的圓圓表現出活潑親人的一面，甚至在住院期間被發現竟然聽得懂「握手」指令。協會說，圓圓具有混㹴犬的聰明特質，雖然經歷過人類殘酷的對待，卻依然願意信任人類，這份韌性讓所有參與救援的人員都感到既欣慰又心疼。目前圓圓仍在住院觀察中，預計一週後若恢復狀況良好即可出院。協會也正式對外徵求愛心認養家庭，希望能找到一位願意陪伴牠一生、具備自主經濟能力且全家人都同意養狗的飼主，用愛來撫平牠臉上與心裡的疤痕。

圓圓被女性髮束帶捆綁嘴相當殘忍。（屏東縣生命奇蹟護生協會提供）

圓圓被女性髮束帶捆綁嘴相當殘忍，圖為手術治療中。（屏東縣生命奇蹟護生協會提供）

