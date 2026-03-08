桃園龍岡地下道提升通行安全 增設監視設備改善治安死角

桃園市養工處改善龍岡地下道的夜間照明更充足。（桃園市養工處提供）

桃園市貫穿中壢前、後站的龍岡人行地下道，位處中壢區石頭里、東興里、平鎮區北安里之間，長期存在治安死角、照明昏暗及環境髒亂等情形，挨批「桃園是落後國家？」引起民怨，經里長、民代反映，巿府養護工程處今（8）日表示，已全面檢視管理現況，並啓動3項相關改善措施。

首先，強化監控設備，消除治安盲區，養工處檢視現況，龍岡地下道原僅於出入口設置監視設備，內部狹長路段確有監控涵蓋不足情形。養工處前已派員現地會勘並完成設備測試，雖未發現具體治安事件，惟為預防潛在風險、提升用路人安全保障，已於地下道內部增設2部監控設備，完善監視範圍，有效嚇阻不法行為，並降低滋擾情事發生的可能，以維護通勤族與學生通行安全。

請繼續往下閱讀...

其次，落實巡檢維護，確保照明與環境品質，在照明管理方面，本處每週定期辦理巡查，現場照明設備運作正常，未發現燈具損壞或明顯光源不足情形。後續將持續落實定期巡檢及維護機制，確保照明品質穩定，提供民眾明亮安全的通行環境。

環境整潔部分，將加強清潔維護及設施巡查作業，適時辦理必要的修繕與維護處理，持續提升地下道整體環境品質與通行安全。

養工處主任秘書姜志男強調，市民安全為該處施政首要目標，感謝里長、議員及市民提出寶貴建言。未來將持續精進管理作為，儘速完成各項改善措施，提供市民安全、整潔且安心的通行空間。

桃園市養工處進行龍岡地下道的側溝清理。（桃園市養工處提供）

