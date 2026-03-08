為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強化雙邊永續旅遊！ 關島總督訪日月潭體驗電動船

    2026/03/08 10:53 記者劉濱銓／南投報導
    美國關島總督古蕾露率團訪問日月潭，搭乘電動船體驗潭區低碳旅遊。（圖由日管處提供）

    美國關島總督古蕾露（Hon. Lourdes A. Leon Guerrero）昨（7日）率關島經濟、觀光局等高層參訪日月潭，這是繼去年底交通部觀光署赴關島推廣觀光後，雙方再度深化旅遊交流，且為響應彼此推動永續旅遊，關島總督還搭乘電動船欣賞日月潭湖光山色，日月潭風景區管理處盼藉此提升台灣在太平洋地區的觀光能見度與友好形象。

    日管處表示，台灣與關島同屬南島語系文化圈，日月潭則有原住民邵族文化，潭區也有以邵族魚精傳說為命名的「達克拉哈」水上自行車道，藉此將觀光地景與原民意象深度融合。

    另為響應關島近年推動的「G3」（Guam Green Growth）綠色增長行動，關島總督也搭乘日月潭電動船考察低碳旅遊，體驗潭區碳足跡管理與綠色遊程成果，強化雙邊永續旅遊交流，並參訪日月老茶廠，以及由日本知名建築師團紀彥操刀的清水模建築「向山遊客中心」等。

    日管處長王智益表示，日月潭具備原民傳統文化，也有豐富的在地特產與茶文化，更有國際級自然景觀與完善自行車旅遊環境，未來將持續向國際宣傳，打造日月潭觀光品牌價值。

    美國關島總督古蕾露（左六起）率團訪問日月潭，由日管處長王智益接待交流。（圖由日管處提供）

