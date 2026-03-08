為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海底也有魔法師！ 屏東海生館揭開生物隱形奇術

    2026/03/08 10:49 記者蔡宗憲／屏東報導
    「珍珠麗七夕魚」展現了令人稱奇的「模仿魔法」，背鰭末端的眼狀斑點，模仿海鰻的樣貌以嚇阻掠食者。（記者蔡宗憲攝）

    屏東國立海洋生物博物館（簡稱海生館）近期推出「海洋魔法派對」主題活動，將原本深奧的生物演化科學轉化為趣味十足的「魔法展演」。在台灣水域館的「河口小生命」展區，館方特別點名6大具備神祕生存能力的海洋生物，展示牠們如何透過偽裝、模仿與瞬間消失等策略，在危機四伏的深海中「化險為夷」，令人驚嘆大自然的生存智慧。

    展區中亮點是展現「模仿魔法」的「珍珠麗七夕魚」。這類夜行性魚類在受驚嚇時，會展現出令人拍案叫絕的欺敵策略，將頭部鑽入洞穴，僅露出帶有眼狀斑點的尾部，瞬間「變身」為兇猛的海鰻。

    在眾多「魔法師」中，最受矚目的莫過於偽裝大師「玫瑰毒鮋」。館方指出，玫瑰毒鮋是海底最安靜也最危險的伏擊者，牠們多變的體色能與周遭礁岩或砂底完美融合，若非近距離觀察，遊客往往難以察覺其蹤跡。

    另1位展現「瞬影消失術」的則是外型可愛、圓滾如麵包的「鰻頭蟹」。這群平時潛伏在泥沙底層的隱士，擁有極高的掘砂天賦，一旦遭遇威脅，便能如變戲法般迅速鑽入砂中消失。

    為了營造沉浸式體驗，海生館特別將展區打造成奇幻世界。從入口處的「魔法拱門」到光影交織的水紋投影，營造出濃厚的魔法氛圍；現場更設置了懸掛式魔法元素與「魔法陣打卡牆」，吸引不少親子遊客駐足拍照。

    屏東海生館表示，希望透過「魔法」這個有趣的切入點，讓原本艱澀的生物防禦行為變得平易近人，這些奇特的能力並非真正的法力，而是生物為了延續生命所演化出的生存智慧，期盼帶領遊客在探索中，重新認識海洋多樣性與生態平衡的重要性。

    從入口魔法拱門、燈光與水紋投影交織的空間氛圍。（記者蔡宗憲攝）

    魔法元素與魔法陣打卡牆，打造充滿奇幻的拍照熱點。（記者蔡宗憲攝）

    從入口魔法拱門、燈光與水紋投影交織的空間氛圍，到懸掛式魔法元素與魔法陣打卡牆，打造充滿奇幻的拍照熱點。（記者蔡宗憲攝）

