台灣國際蘭展串聯嘉義台灣燈會 跨縣市接駁1日雙展

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」結合AI人工智慧，呈現花卉產業的多元面貌。（南市府提供）

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」結合AI人工智慧，呈現花卉產業的多元面貌，並串聯台灣燈會，推出台南、嘉義跨縣市接駁服務，讓民眾可以一日雙展，「白天賞蘭、夜晚觀燈」，感受浪漫的春日花燈饗宴。

台灣國際蘭展正在台南後壁花卉創新園區展出，以「島—鯤—花」為核心意象，透過人工智慧、數位建模與沉浸式影像，打造融合科技、藝術與產業故事的花卉盛會。適逢台灣燈會於嘉義舉辦，台南市政府規劃交通接駁串聯，民眾可以白天在台南欣賞蘭花，晚上到嘉義觀賞燈會，也可走訪鄰近的後壁糖廠五分車、鹽水月津港燈節等周邊景點。

蘭展規劃「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」，呈現台灣花卉產業的多元樣貌，尤以融合多位藝術家創作概念的「噴墨蘭花」備受矚目。同時導入AI與沉浸式科技，打造互動體驗空間，讓民眾以不同的方式感受花卉之美。

「鯤島脈動」展區中，可藉由網頁互動選擇花朵色彩，轉化為展場花朵綻放的光影，成為推動巨型鯨魚前行的力量；「六景花譜」利用LED光牆與數位建模，重現17種台灣花卉的立體姿態，打造冰雪意境的沉浸式賞花空間；「花妝蝶舞」透過AI動態追蹤技術，營造「人在花中走、蝶在身旁舞」的場景；「花海史事」以沉浸式影像回顧自1960年代以來，台灣切花產業的發展歷程；「幻象浮鯨」運用3D透視技術，打造巨大浮鯨裝置，並有數位占卜花與真實花香交織。

市府規劃多條接駁路線，「跨縣市賞燈專線」（下午加開，只去不回）：蘭展園區 → 台灣燈會站： 首班下午12時50分、末班下午6時30分（每60分鐘1班）。

「高鐵快捷線」：高鐵嘉義站 ⇄ 蘭花園區（經後壁菁寮）： 首班上午8時30分、蘭花園區末班車下午6時30分（每60分鐘一班）。增靠白河轉運站： 高鐵發車首班上午9時20、末班下午4時20分。「火車轉乘接駁」（假日增開）：後壁火車站 ⇄ 蘭花園區： 首班車上午8時30分、末班下午5時30分（每30分鐘一班）。

台灣國際蘭展結合AI、數位建模與沉浸式影像，帶民眾體驗蘭花產業的多元面貌。（南市府提供）

南市府在台灣國際蘭展期間，串聯台灣燈會，推出跨縣市接駁服務，方便民眾「一日雙展」。（南市府提供）

