    首頁 > 生活

    Team Taiwan大遊行焦點 台版巨型媽祖睡魔燈籠

    2026/03/08 09:51 記者蔡宗勳／嘉義報導
    三眛堂木偶團隊秀出「招財進團」與「媽祖睡魔」合影。（記者蔡宗勳攝）

    2026台灣燈會重頭戲之一的「Team Taiwan大遊行」昨天晚上登場，排在倒數第二踩街的「巨型媽祖睡魔燈籠」還在管制區等待出發時，前面演出返回的巴西森巴舞打擊樂團，意猶未盡在媽祖睡魔燈籠加演並合影留下歷史一刻，隨後的鄒族傳統表演團隊與三昧堂創意木偶團也競相合影，媽祖睡魔燈籠頓時成了演出團隊拍照點。

    為了這次台灣燈會，日本青森派出了兩位現役大師級「睡魔師」諏訪慎和林廣海跨海來台創作。兩人在日本是不同流派的競爭對手，平常是王不見王，但在配天宮樸仔媽精神感召下，兩位大師「夢幻般聯手」，取材配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與虎爺製作大型睡魔燈組。由諏訪慎製作媽祖跟三尊虎爺，林廣海負責千里眼與順風耳。

    「巨型媽祖睡魔燈籠」除了靜態展示吸引排隊人潮，昨晚的「Team Taiwan大遊行」，日本青森睡魔祭移師嘉義燈會街頭，震撼的「睡魔囃子」奏樂配上活力四射的跳人與結合台日美學的「巨型媽祖睡魔燈籠」，在等待區時就吸引許多人觀賞，參與大遊行的團隊更沒有放棄近距離合照機會，巴西森巴舞打擊樂團、鄒族傳統表演團隊與三昧堂創意木偶團相繼合影，森巴舞打擊樂團還加演了一場，讓擠不進去遊行區的民眾感受一下南美洲的熱情。

    由於圍觀的人潮愈來愈多，兩位「睡魔師」諏訪慎、林廣海還和製作團隊還站在「巨型媽祖睡魔燈籠」前和大家打招呼，贏得如雷掌聲，再次展現「台日友好」。

    「睡魔師」諏訪慎和林廣海與製作團隊合民眾致意。（記者蔡宗勳攝）

    「媽祖睡魔」成了「Team Taiwan大遊行」亮點。（記者蔡宗勳攝）

    「Team Taiwan大遊行」「媽祖睡魔」由跳人前導。（記者蔡宗勳攝）

    「媽祖睡魔」成了大遊行團隊合影亮點，圖中為巴西森巴擊樂團。（記者蔡宗勳攝）

    鄒族傳統表演團隊與「媽祖睡魔」合影。（記者蔡宗勳攝）

