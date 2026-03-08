為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今最後一天！ 高雄日光海島生活節2天湧13萬人掀熱潮

    2026/03/08 09:36 記者葛祐豪／高雄報導
    葛萊美六冠得主 Daniel Ho & Friends帶來精彩演出。（高市府提供）

    葛萊美六冠得主 Daniel Ho & Friends帶來精彩演出。（高市府提供）

    為期3天的2026日光海島生活節，自週五開幕以來吸引各國朋友參加，前兩天已湧入13萬人潮，今（8）日為活動最後一天，晚間更有台灣人氣樂團滅火器壓軸開唱。

    2026日光海島生活節涵蓋多元文化內容，在網路掀起熱烈討論，中央公園及高雄車站下沉式廣場兩大場域人潮持續湧入。昨（7）日下午至晚上，葛萊美六冠得主 Daniel Ho & Friends帶來兩場演出，高感染力的唱腔讓現場聽眾沉浸在滿滿的夏威夷風情中，壓軸的人氣樂團芒果醬更讓現場人潮爆棚。

    昨天中央公園持續湧入大量民眾，品牌市集攤位前人潮不斷，民眾品嚐來自美國、日本、菲律賓、泰國及東南亞等地特色風味，林姓民眾稱讚：「活動氣氛很棒！也可以用輕鬆的方式瞭解各國文化」，也有外國朋友分享「高雄真的是熱情又包容的城市，總是有不同的驚喜！」更有新住民朋友感動表示，在高雄生活感受到友善與接納，「高雄已像第二個家」。

    戶外講座同樣精彩，二度受邀參加日光海島生活節的影集《化外之醫》團隊，今年由金鐘影帝連炳發、導演廖士涵及金獎製作人湯昇榮一同到場與民眾互動，分享角色與創作背後所關注的「制度邊緣」議題，現場不少民眾更許願期待推出續集。

    多國運動體驗同樣人氣十足，風靡東南亞的藤球體驗區吸引民眾排隊嘗試，傳統竹竿舞在節奏帶動下，讓大小朋友跟著跳躍、笑聲不斷；匹克球體驗區也大排長龍，菲律賓親子遊戲也吸引家庭共同參與，在互動體驗中認識菲律賓童玩文化。

    今天最後一天，高市府行政暨國際處長張硯卿邀請民眾把握機會，節目安排菲式跨文化樂團、菲律賓移工DJ Cristian Kalalo、泰國樂團WHAL and DOLPH、日本歌手山元聰、奇歌樂團，接力帶來多元曲風；晚間更有台灣人氣樂團滅火器登台開唱。

    日光海島生活節的中央公園會場，湧入大批人潮。（高市府提供）

    日光海島生活節的中央公園會場，湧入大批人潮。（高市府提供）

    人氣樂團芒果醬現身，中央公園人潮爆滿。（高市府提供）

    人氣樂團芒果醬現身，中央公園人潮爆滿。（高市府提供）

    影集《化外之醫》團隊，今年由金鐘影帝連炳發、導演廖士涵及金獎製作人湯昇榮一同到現場開講。（高市府提供）

    影集《化外之醫》團隊，今年由金鐘影帝連炳發、導演廖士涵及金獎製作人湯昇榮一同到現場開講。（高市府提供）

