本週恐有2波冷氣團！吳德榮曝時間點 平地最低溫10度左右

中央氣象署預報，今天（8日）白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明天（9日）晚間冷氣團來襲，本島平地最低氣溫將降至10度上下；週四（12日）晚間也有觸及冷氣團的機率。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（7日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天「東北季風」影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，新竹以南晴朗穩定；今天北台灣偏涼微冷，中南部日夜溫差大，白天起各地氣溫略升。

吳德榮說，明天上半天轉偏東風、水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨。明天下午至週二（10日）鋒面掠過、冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台灣轉冷。

吳德榮稱，明天晚間至週二清晨，台北測站將降至14度左右，觸及「大陸冷氣團」定義，本島平地的最低氣溫亦將降至10度上下。週二晚間至週三清晨，因「輻射冷卻」加成，還會再多降1度。週三（11日）白天氣溫回升，東半部仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，週四下午「大陸高壓」前緣通過，大台北有零星飄雨的機率，乾冷空氣緊接南下，晚起轉晴冷；週五（13日）起至下週二（17日）「大陸高壓」的乾空氣影響，各地晴朗穩定；白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」增強，清晨氣溫低，日夜溫差很大。

吳德榮提醒，週四晚間、週五清晨又有觸及「大陸冷氣團」的機率，本島平地的最低氣溫再探10度以下。此外，週五起濕度也偏低。

