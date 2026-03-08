為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中太平黃花風鈴木盛開 民眾讚「超美的」

    2026/03/08 09:17 記者陳建志／台中報導
    台中太平頭汴坑溪堤頂自行車道旁的黃花風鈴木近日盛開，騎車、散步經過民眾都忍不住賞花、拍照。（記者陳建志攝）

    台中太平頭汴坑溪堤頂自行車道旁的黃花風鈴木近日盛開，騎車、散步經過民眾都忍不住賞花、拍照。（記者陳建志攝）

    目前正是黃花風鈴木盛開的季節，金黃色盛開的花朵相當吸引人，台中太平除綿延約1公里的太順路，每年花季成為美麗的黃金大道，坪林森林公園、麗園公園、921地震公園和頭汴坑溪左岸堤頂自行車道，目前黃花風鈴木也都盛開，讓運動、路過的民眾都忍不住停下腳步賞花、拍照，稱讚超美的。

    黃花風鈴木原產於中南美洲各國，包括墨西哥、巴西、阿根廷都能看到其蹤跡，台灣引進種植後，因每年春天2、3月左右開出金黃色的花朵相當吸引人，在全國各地不少地方的公園陸續都有種植，也成為受歡迎的行道樹樹種。

    太平區的坪林森林公園，環繞公園種植數十棵的黃花風鈴木，目前已經開出金黃色美麗的花朵，盛開的黃花，搭配湛藍的天空，拍照起來相當漂亮，非常適合民眾來賞花、拍照。

    此外，頭汴坑溪左岸的堤頂自行車道旁，同樣種植數十棵的黃花風鈴木，目前也開出美麗金黃色的花朵，民眾到此騎腳踏車、慢跑、散步運動，都被美麗的景象吸引，忍不住停下腳步賞花、拍照，稱讚超美的。

    太平福隆里長黃楷能表示，頭汴坑溪堤頂自行車道上種植的黃花風鈴木，2019年時水利署第三河川分署認為這些樹木未經許可裁植，且位於堤頂與堤前交界處，擔心根系深入堤頂，造成自行車道隆起、龜裂且危及堤防構造物安全，一度要求限期拆除，否則將強制清除，所幸經他和居民陳情，安排會勘後決議保留，現在大家才可以欣賞美麗的黃花風鈴木盛開。

    台中太平坪林森林公園的黃花風鈴木盛開，金黃色的花朵吸引民眾賞花、拍照。（記者陳建志攝）

    台中太平坪林森林公園的黃花風鈴木盛開，金黃色的花朵吸引民眾賞花、拍照。（記者陳建志攝）

