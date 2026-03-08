絕美！彰化大肚溪苦楝花大爆發 淡紫色花海吸睛

苦楝樹枝頭被雪白帶紫的花海覆蓋，遠看近乎雪白的花色，近看則呈現低調唯美的淡紫色。（米諾斯提供）

彰化市大肚溪棒壘球場旁上百棵苦楝樹「大爆花」，一棵棵高大壯碩的苦楝樹，枝頭被雪白帶紫的花海覆蓋著，遠看近乎雪白的花色，近看則呈現低調唯美的淡紫色，漫步樹下，花香撲鼻而來，其中一棵巨大的苦楝樹爆開滿滿花海，相當吸睛，吸引遊客前來打卡拍照，還暱稱其為「超大型花椰菜」。

生態攝影家米諾斯指出，大肚溪棒壘球場旁苦楝樹原本都是每年3月開花，目前花開約8成，正常氣候下花期到3月底前，但萬一下雨可能會提早結束；大大小小上百棵苦楝樹，盛開苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人心曠神怡。

上百棵苦楝樹中，有許多樹幹壯碩厚實，需要2、3名成人環抱，其中一棵高達20公尺，樹冠撐開如一把大型雨傘，枝頭茂密的苦楝花海超吸睛，每年都吸引遊客打卡拍照，暱稱其為「超大型花椰菜」。

另外一處則位於芬園鄉貓羅溪自行車道，沿線數十棵苦楝樹也已出現花苞，預計再過6、7天就會開花。米諾斯說，此處與大肚溪苦楝樹花海不同之處，是遊客人數不多，堪稱賞花秘境，確切位置在貓羅溪芬園舊社村與新社村新厝仔堤防自行車道，騎乘自行車徜徉在花海下，相當夢幻浪漫。

盛開的苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人心曠神怡。 （米諾斯提供）

彰化市大肚溪棒壘球場一棵巨大的苦楝樹爆開滿滿花海，有遊客暱稱為「超大型花椰菜」。 （米諾斯提供）

盛開的苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香。 （米諾斯提供）

