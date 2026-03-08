為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    絕美！彰化大肚溪苦楝花大爆發 淡紫色花海吸睛

    2026/03/08 09:24 記者湯世名／彰化報導
    苦楝樹枝頭被雪白帶紫的花海覆蓋，遠看近乎雪白的花色，近看則呈現低調唯美的淡紫色。（米諾斯提供）

    苦楝樹枝頭被雪白帶紫的花海覆蓋，遠看近乎雪白的花色，近看則呈現低調唯美的淡紫色。（米諾斯提供）

    彰化市大肚溪棒壘球場旁上百棵苦楝樹「大爆花」，一棵棵高大壯碩的苦楝樹，枝頭被雪白帶紫的花海覆蓋著，遠看近乎雪白的花色，近看則呈現低調唯美的淡紫色，漫步樹下，花香撲鼻而來，其中一棵巨大的苦楝樹爆開滿滿花海，相當吸睛，吸引遊客前來打卡拍照，還暱稱其為「超大型花椰菜」。

    生態攝影家米諾斯指出，大肚溪棒壘球場旁苦楝樹原本都是每年3月開花，目前花開約8成，正常氣候下花期到3月底前，但萬一下雨可能會提早結束；大大小小上百棵苦楝樹，盛開苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人心曠神怡。

    上百棵苦楝樹中，有許多樹幹壯碩厚實，需要2、3名成人環抱，其中一棵高達20公尺，樹冠撐開如一把大型雨傘，枝頭茂密的苦楝花海超吸睛，每年都吸引遊客打卡拍照，暱稱其為「超大型花椰菜」。

    另外一處則位於芬園鄉貓羅溪自行車道，沿線數十棵苦楝樹也已出現花苞，預計再過6、7天就會開花。米諾斯說，此處與大肚溪苦楝樹花海不同之處，是遊客人數不多，堪稱賞花秘境，確切位置在貓羅溪芬園舊社村與新社村新厝仔堤防自行車道，騎乘自行車徜徉在花海下，相當夢幻浪漫。

    盛開的苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人心曠神怡。 （米諾斯提供）

    盛開的苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人心曠神怡。 （米諾斯提供）

    彰化市大肚溪棒壘球場一棵巨大的苦楝樹爆開滿滿花海，有遊客暱稱為「超大型花椰菜」。 （米諾斯提供）

    彰化市大肚溪棒壘球場一棵巨大的苦楝樹爆開滿滿花海，有遊客暱稱為「超大型花椰菜」。 （米諾斯提供）

    盛開的苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香。 （米諾斯提供）

    盛開的苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香。 （米諾斯提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播