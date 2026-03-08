為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首獎5萬元！新北青年影響力啟動賽 開放組隊提案

    2026/03/08 09:10 記者黃政嘉／新北報導
    新北市青年局主辦「2026 Impact Star 青年影響力啟動賽」，鼓勵青年針對社會創新組織真實痛點提出創意解方。（圖由新北市青年局提供）

    新北市青年局主辦「2026 Impact Star 青年影響力啟動賽」，鼓勵高中職、大專院校等青年組隊，針對社會創新組織真實痛點提出創意解方，並透過實作將創意落地，從0到1啟動社會影響力，提案期間至4月30日止，3月21日下午1點半於新北市青職基地舉辦說明會，邀請青年線上報名參與。

    啟動賽分大專院校、高中職2組，每隊學生2至5人，開放跨校、跨系組隊，可額外邀請1位指導老師，提案期間自3月1日至4月30日止，前20強可晉級複賽，2組分別取前3名，首獎可獲獎金5萬元以及前進新加坡進行國際社會創新交流機會。

    參賽團隊須針對社會創新組織提出的議題進行提案，每一團隊不限提案數，包括：TFT為台灣而教出題「參與教育從你我開始」、甘樂文創出題「讓手路被看見」、愛長照出題「我獨自生活，但不孤單」、LIS情境科學教材出題「跨科教學減壓」、海湧工作出題「有意識的選擇」。

    承辦單位指出，「2026 Impact Star 青年影響力啟動賽」不只是1場競賽，更是讓青年變身行動者的社會參與啟動旅程，說明會當天將分享啟動賽出題內容、培力資源和參與方式，標竿社會創新組織代表分享第一線服務痛點，參與啟動賽有機會獲得獎金、前進新加坡，同時是技能提升、履歷加值的好機會。

    新北市青年局主辦「2026 Impact Star 青年影響力啟動賽」，3月21日下午1點半於新北市青職基地舉辦說明會。（圖由新北市青年局提供）

    熱門推播