為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣公共圖書館閱讀集點開跑 好禮大方送

    2026/03/08 09:01 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣公共圖書館閱讀集點活動開跑， 禮券、摺疊全自動帳篷、變速自行車等著鄉親帶回家。（記者黃美珠攝）

    新竹縣公共圖書館閱讀集點活動開跑， 禮券、摺疊全自動帳篷、變速自行車等著鄉親帶回家。（記者黃美珠攝）

    推動全民閱讀，新竹縣政府文化局即日起到今年12月31日，在新竹縣公共圖書館推出「噠噠讀知識向前衝」系列閱讀集點活動，完成集點者可得限量好禮；已經準備好禮券、摺疊全自動帳篷、變速自行車等多樣生活好禮，要送給愛看書的鄉親。

    縣府文化局長朱淑敏說，今年的閱讀集點以年度生肖「馬」為主視覺，規劃兒童、「成人」不同方案，前者鎖定學齡前到小學6年級的幼兒或學童，舉辦「閱讀超級馬力~兒童悅讀集點卡」，他們憑借閱證到縣內公共圖書館領取集點卡，完成借書、聽故事、創意塗鴉或心得分享等任務，就可累積點數。

    後者鼓勵的是國中以上的讀者，以「躍讀千里知識隨行~大人的智慧存摺」為名，讓這些讀者透過借書、推薦好書、分享書評或參與閱讀推廣活動累積點數，再憑點數兌換限量好禮或參加抽獎，有機會把3000元全聯禮券、27吋螢幕、摺疊全自動露營帳篷以及變速自行車等多項生活好禮帶回家。

    至於文化局今年還推出「全民樂讀競賽」，分個人賽、班級賽之外，另有「悅」讀績優表揚、「樂」讀抽好禮活動，畢竟新竹縣近年先後跟台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、以及國立公共資訊圖書館完成「一證通」，也有了超商借、還書的服務機制後，現在鄉親的閱讀活動已經變得很便利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播