竹縣公共圖書館閱讀集點開跑 好禮大方送

推動全民閱讀，新竹縣政府文化局即日起到今年12月31日，在新竹縣公共圖書館推出「噠噠讀知識向前衝」系列閱讀集點活動，完成集點者可得限量好禮；已經準備好禮券、摺疊全自動帳篷、變速自行車等多樣生活好禮，要送給愛看書的鄉親。

縣府文化局長朱淑敏說，今年的閱讀集點以年度生肖「馬」為主視覺，規劃兒童、「成人」不同方案，前者鎖定學齡前到小學6年級的幼兒或學童，舉辦「閱讀超級馬力~兒童悅讀集點卡」，他們憑借閱證到縣內公共圖書館領取集點卡，完成借書、聽故事、創意塗鴉或心得分享等任務，就可累積點數。

後者鼓勵的是國中以上的讀者，以「躍讀千里知識隨行~大人的智慧存摺」為名，讓這些讀者透過借書、推薦好書、分享書評或參與閱讀推廣活動累積點數，再憑點數兌換限量好禮或參加抽獎，有機會把3000元全聯禮券、27吋螢幕、摺疊全自動露營帳篷以及變速自行車等多項生活好禮帶回家。

至於文化局今年還推出「全民樂讀競賽」，分個人賽、班級賽之外，另有「悅」讀績優表揚、「樂」讀抽好禮活動，畢竟新竹縣近年先後跟台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、以及國立公共資訊圖書館完成「一證通」，也有了超商借、還書的服務機制後，現在鄉親的閱讀活動已經變得很便利。

