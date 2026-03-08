台東鬧元宵昨晚最終場 黃妃壓軸唱「來去台東」

台東市昨晚元宵晚會璀璨落幕。（記者黃明堂翻攝）

台東鬧元宵系列活動在昨天深夜落幕，市公所舉辦的「2026台東好神元宵祈福嘉年華」在海濱公園上場，有炸寒單等節目，璀璨煙火點亮海岸夜空，祈求新的一年平安順遂，台語歌手黃妃則與市長陳銘風合唱「來去台東」，希望大家來台東玩。

晚會由暖場歌手葉姿蘭率先登場，以極具充滿爆發力歌聲揭開序幕，為現場鋪陳節慶氛圍；隨後由玄武堂帶來最具代表性的炮炸寒單爺，今年共有11為肉身寒單震撼登場，象徵驅邪納福、迎財祈安。鞭炮齊發、氣勢磅礡，將臺東元宵獨有的文化魅力展現得淋漓盡致，現場掌聲與歡呼聲此起彼落。在地團隊東海龍門天聖宮東海戰鼓帶來震撼鼓陣，來自台中的狂夢藝術以跨域馬戲與火舞演出驚豔全場。

請繼續往下閱讀...

台語創作歌手曾瑋中以動人歌聲唱出土地情感，而壓軸登場的金曲歌后黃妃，更以深厚唱功與經典曲目引發全場大合唱，也跟市長陳銘風合唱臺東金曲來去台東，將晚會氣氛推向最高潮。晚會最終在長達420秒的晚會高空閉幕煙火秀中燦爛落幕，繽紛花火沿著海岸線層層綻放，民眾紛紛拿起手機記錄璀璨時刻，在煙火與祈願交織下，共同迎向嶄新的一年。

歌手黃妃與台東市長陳銘風合唱「來去台東」。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法