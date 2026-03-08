為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東鬧元宵昨晚最終場 黃妃壓軸唱「來去台東」

    2026/03/08 07:59 記者黃明堂／台東報導
    台東市昨晚元宵晚會璀璨落幕。（記者黃明堂翻攝）

    台東市昨晚元宵晚會璀璨落幕。（記者黃明堂翻攝）

    台東鬧元宵系列活動在昨天深夜落幕，市公所舉辦的「2026台東好神元宵祈福嘉年華」在海濱公園上場，有炸寒單等節目，璀璨煙火點亮海岸夜空，祈求新的一年平安順遂，台語歌手黃妃則與市長陳銘風合唱「來去台東」，希望大家來台東玩。

    晚會由暖場歌手葉姿蘭率先登場，以極具充滿爆發力歌聲揭開序幕，為現場鋪陳節慶氛圍；隨後由玄武堂帶來最具代表性的炮炸寒單爺，今年共有11為肉身寒單震撼登場，象徵驅邪納福、迎財祈安。鞭炮齊發、氣勢磅礡，將臺東元宵獨有的文化魅力展現得淋漓盡致，現場掌聲與歡呼聲此起彼落。在地團隊東海龍門天聖宮東海戰鼓帶來震撼鼓陣，來自台中的狂夢藝術以跨域馬戲與火舞演出驚豔全場。

    台語創作歌手曾瑋中以動人歌聲唱出土地情感，而壓軸登場的金曲歌后黃妃，更以深厚唱功與經典曲目引發全場大合唱，也跟市長陳銘風合唱臺東金曲來去台東，將晚會氣氛推向最高潮。晚會最終在長達420秒的晚會高空閉幕煙火秀中燦爛落幕，繽紛花火沿著海岸線層層綻放，民眾紛紛拿起手機記錄璀璨時刻，在煙火與祈願交織下，共同迎向嶄新的一年。

    歌手黃妃與台東市長陳銘風合唱「來去台東」。（記者黃明堂翻攝）

    歌手黃妃與台東市長陳銘風合唱「來去台東」。（記者黃明堂翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播