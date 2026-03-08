北竿鄉拚觀光推「芹定北竿」 邀旅人記錄島嶼人文風貌

連江縣北竿鄉公所與國家地理雜誌攜手推出「2026芹定北竿．逐光追影」，歡迎民眾來拍照打卡。 （圖為連江縣政府提供）

馬祖北竿鄉保存純樸的閩東聚落風貌，頗受遊客喜愛。北竿鄉公所今年與《國家地理》雜誌合作推出「2026芹定北竿．逐光追影」，透過5大主題系列活動，活動自3月10日（下週二）起至9月9日止，邀請民眾、旅客透過拍照打卡與多元體驗活動走訪北竿鄉，從不同視角，記錄島嶼風景與人文風貌。

連江縣北竿鄉保留了純樸的閩東聚落風貌，石砌古厝與蜿蜒巷弄交織出濃厚的歷史氛圍。走訪北竿，不僅能在芹壁村感受「地中海式」的石屋美景，也能登上戰爭遺跡，窺見昔日的軍事風光。夜晚時分，海岸邊更有機會遇見夢幻的「藍眼淚」，為旅程增添浪漫色彩。除了自然奇景，北竿還有多座廟宇與文化景點，展現居民的信仰與生活智慧。

《國家地理》雜誌於2025年曾與莒光鄉合作推出「2025漫遊莒光．小島旅人」系列活動，今年再度來到馬祖，攜手北竿推出相關計畫，希望透過影像與旅遊體驗，讓更多人看見馬祖不同島嶼的自然與人文特色。

活動首先推出「打卡遊北竿」任務，民眾只要前往指定景點完成合影打卡，並上傳至活動指定平台，即可參加抽獎，留下旅途紀錄。配合3月20日至21日舉行的「2026北竿硬地超級馬拉松」，主辦單位於3月19日至3月22日推出限定任務，讓參賽跑者手持「小黃框」在賽道與各景點間拍照打卡，留下旅程紀錄，為活動增添不同體驗。此外，系列活動亦規劃「島嶼Q&A」、「攝影班」、「親子營」及「影像徵件」等多元內容，歡迎民眾參與。

